A punto del desmayo, Karina Jelinek volvió y dejó confesiones delirantes

Karina Jelinek se encontraba participando de una charla con Vero Lozano en el programa "Cortá por Lozano", cuando de repente la conductora pidió un corte y la anda publicitaria se extendió más de la cuenta.

Al cabo de un tiempo, fue la mismísima Jelinek la que aclaró que se le había bajado la presión y fue asistida por los médicos del canal.

Se me bajo la presión pero ya estoy bien pic.twitter.com/I1ie74BsMm — Olga Karina Jelinek (@Karijelinek) 23 de octubre de 2019

Luego, Jelinek volvió al piso y continúo con la entrevista. Allí reveló que quiere congelar sus óvulos para convertirse en madre algún día.

Además, confesó que para subirse a un avión necesitar tomar vino para no sentir miedo. "Si no tomo un vaso de vino, dos vasos de vino o me empino una botella de vino no me puedo subir al avión", contó y aseguró que lo toma rápido antes de abordar.