El papelón de Karina Jelinek durante su participación en un desfile

La Feria Internacional de Turismo se realiza hasta el 8 de octubre en La Rural. El pasado sábado por la noche se realizó la primera edición de Argentina Fashion and Travel, donde además de Karina Jelinek estuvieron desfilando Coni Mosqueira, Marina Señuk, Yesica Toscanini y Pia Marcollese. El cierre se realizó con la presentación de la colección Irreverente, de Verónica de la Canal.

Con un vestido de la destacada diseñadora, Karina compartió con sus seguidores un video donde se la puede ver en el momento exacto en el que tropieza y cae sentada. "Así fue el final del desfile ayer. Cuando cerras la pasada final y te tropezas con el vestido y el escalón de la escalera, pero que nunca se note tanto y salir adelante con una pose y sonrisa #siempreadelante #pasadafinal", escribió la modelo.

En cuanto a su vida personal, la modelo anunció que estaba a punto de casarse con un empresario millonario en Europa. A los pocos días, sin dar demasiadas precisiones sobre el hombre en cuestión, la joven decidió dar marcha atrás con los planes de boda. "Al final no acepté. No me convenció y no quiero volver a equivocarme", dijo al contar los motivos de su decisión.