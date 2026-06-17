A días de recibir el alta: Chiche Gelblung fue hospitalizado nuevamente y hay preocupación

La salud de Chiche Gelblung vuelve a generar preocupación en sus colegas, amigos y familiares. A días de recibir el alta, el periodista ingresó nuevamente al sanatorio Mater Dei, donde permanece en observación y, por supuesto, que la noticia causó impacto.

El periodista Pablo Montagna, quien compartió todas las novedades de la internación anterior , fue quien confirmó la noticia a través de sus redes sociales y confirmó el motivo que llevó a que hospitalicen nuevamente a Gelblung .

"Chiche Gelblung, en observación. El periodista regresó al Mater Dei tras presentar un cuadro febril al mediodía" , comentó Montagna a través de la red social X (antes Twitter) sobre esta nueva alerta en cuanto a la salud del comunicador.

También sostuvo que "aclaran que no es una internación como la anterior: permanece bajo control médico para que logren bajarle la fiebre ". El periodista estuvo alrededor de un mes en terapia intensiva y había sido dado de alta hace pocos días.

"El primer médico que me vio me dijo: ‘Estás golpeando las puertas del cielo’. Pero yo no me sentía así ", comenzó diciendo. Además, comentó que no le tiene "perdón" al médico, ya que sostiene que "nadie le puede decir así a un paciente".

También contó que entre el equipo médico había un fuerte debate y que el mismo se dio entre el cirujano vascular y el traumatólogo: "El cirujano vascular estaba tratando de salvar el pie y el traumatólogo, que quería amputar el pie".

"Sentí que querían matarme. El tema no era que perdiera el pie, sino la vida. Mi reacción fue decir: ‘Yo no estoy golpeando las puertas del cielo", sentenció el periodista, visiblemente molesto por la situación por la que tuvo que pasar.