El dramático relato de Mirtha Legrand sobre el estado de su hermano

Mirtha Legrand habló del delicado momento de salud que está atravesando su hermano, José Martínez Suárez, que se encuentra internado en terapia intensiva y luchando por su vida a raíz de una neumonía infecciosa.

La diva de los almuerzos hizo un dramático relato a través de un audio de WhatsApp y explicó la mala situación que está pasando tanto su hermano como toda su familia.

“No, no, no, no… tengo a mi hermano muy delicado y eso es lo que más me preocupa ahora. José está muy complicado de salud”, indicó angustiada la conductora de El Trece en diálogo con el periodista y panelista de Todas las tardes (El Nueve), Lío Pecoraro.

“Es una neumonía, una neumonía muy rebelde”, comentó con mucho pesar La Chiqui en la grabación en la que además explicó que la operación de cadera a la cual fue sometido su hermano días atrás se debió a una caída que sufrió previamente.

“No está bien… no está bien. Y nos tiene a toda la familia muy angustiados”, cerró Legrand su audio para el periodista de El Nueve.

Josecito (así lo llaman Mirtha y Goldie) tiene noventa y tres años de edad, y como bien explicó la conductora de televisión, fue operado de la cadera días atrás. A pesar de que la intervención quirúrgica fue exitosa, en las últimas horas se conoció que durante el proceso de recuperación, el guionista y director de cine contrajo una neumonía infecciosa que provocó que deba ser trasladado al sector de terapia intensiva de la Clínica CEMIC, el establecimiento médico ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el que se encuentra desde hace semanas y en el que es visitado diariamente por sus dos hermanas.

Además de ser famoso por ser el hermano de las Legrand, Martínez Suárez es reconocido por su extensa y exitosa trayectoria cinematográfica, siendo el encargado de la dirección de recordadas películas como El crack (1960) y Los muchachos de antes no usaban arsénico (1976); y del guion de La Mary (Daniel Tinayre, 1970). También es, desde el año 2008, presidente del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.

