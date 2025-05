"Tenemos relación": la confesión del supuesto amante de Laurita Fernández

Después de varios días de especulaciones, finalmente habló el polémico y apuntado. Emiliano Toper, asistente de Laurita Fernández en Bienvenidos a ganar, rompió el silencio tras ser señalado como el supuesto tercero en discordia entre la conductora y Claudio Peluca Brusca.

La palabra del tercero en discordia

En un móvil con Intrusos en América TV, el azafato decidió dar la cara y fue contundente al contestar las dudas del movilero. “No. Solamente tenemos relación en lo laboral”, respondió cuando le preguntaron si había tenido algo con Laurita.

Según los rumores, habrían terminado su relación. / Foto: @soyclaudiobrusca

La historia entre Fernández y Brusca venía desde hace dos años, con un perfil bajo que contrastaba con otras relaciones más mediáticas de la bailarina. Sin embargo, todo cambió en los últimos días cuando los rumores de crisis e infidelidad empezaron a tomar fuerza en los pasillos del canal y explotaron en los programas de chimentos.

El nombre de Emiliano no tardó en aparecer, pero él contrastó con toda la terrible situación que estaría viviendo Peluca Brusca por su lado. Toper, relajado pero firme, también se refirió a los dichos de que su suspensión del programa tuvo que ver con esta polémica: “La única verdad es que me enteré de que estaba suspendido ayer cuando estaba volviendo en el bondi a mi casa. Me fui de viaje a Mendoza nueve días, el Pelu sabía, volví y ayer vine a grabar”.

“No me gusta que se digan mentiras”, agregó el asistente, dejando en claro que está dispuesto a dar todas las explicaciones necesarias para despejar dudas. Incluso se mostró molesto por haber sido señalado sin pruebas: “Será alguien que tendrá algo en contra mío… no quiero suponer, pero no hay nada”.