Viviana Canosa reveló la categórica decisión que tomó la Justicia respecto a su denuncia y aseguró que hay víctimas

A semanas de la polémica denuncia de Viviana Canosa, en la que vinculó de manera potencial a conocidas figuras del espectáculo en presuntos casos de abuso de menores y trata de persona, la Justicia tomó una categórica decisión respecto a brindar detalles sobre la causa.

"Quiero decir una cosa cortita, simple. Todos decían que no había secreto de sumario en la denuncia que yo hice. Claramente, hay secreto de sumario, se extendió", comenzó la conductora en su programa Viviana en vivo (El Trece) respecto a la categórica determinación de la Justicia respecto a la causa radicada en Comodoro Py.

Luego, al referirse a su denuncia enfatizó: "Les pido por favor que tengan respeto hacia mi denuncia, si no es molestarlos demasiado y que no digan estupideces. Nada más que eso. Porque se cuelga todo el mundo de esto. Es algo serio".

Pero eso no fue todo, Viviana Canosa advirtió respecto a su denuncia: "Hay nuevos testigos, animense y sigan denunciando, hay mucha gente que está denunciando con su identidad reservada. No estamos jodiendo. Esto es en serio. Por lo menos yo me lo tomo en serio",

Viviana Canosa dio detalles sobre el estado de su denuncia en la Justicia

En tanto que Juan Manuel Dragani, abogado de Viviana Canosa e intergrante de su magazine televisivo completó: "Por supuesto que hay medidas de prueba, no las vamos a ventilar porque ni siquiera yo las sé las medidas".