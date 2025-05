Tras confirmar su separación, Melody Luz defenestró a Alex Caniggia y lo expuso de la peor manera: "Encontrar..."

A mediados de abril, en LAM revelaron que Melody Luz y Alex Caniggia le pusieron punto final a su relación tras tres años juntos y una hija en común, Venezia, nacida el 15 de julio de 2023.

No pasó mucho tiempo para que la bailarina confirmara la novedad. Fue a través de sus historias de Instagram (@Melodyluz) donde compartió la noticia. "Con Alex estamos distanciados y ninguno de los dos va a dar detalles Espero sepan entender", expresó.

El hijo de Claudio Caniggia y la bailarina estuvieron tres años juntos.

Alrededor de dos semanas después de aquel comunicado, se comenzó a rumorear que Melody ya tenía nueva pareja: Santiago Albornoz del Azar, quien integraba el equipo de cocineros liderado por Chris Petersen en El Hotel de los Famosos.

Y ahora, en las últimas horas, Melody Luz, por medio de sus historias de Instagram, rompió el silencio sobre su ruptura con el hijo de Claudio Caniggia y expuso lo peor del influencer.

La historia que subió Melody el pasado miércoles 7 de mayo. Créditos: captura de pantalla Instagram Melodyluz.

"Es re lindo tener a tu bebé en brazos recién nacida y encontrar mensajes, perdonar, encontrar, perdonar", comienza diciendo la bailarina.

Tajante, continúa: "ME CANSÉ. HOY voy a ser feliz con cualquier decisión que sienta que me haga feliz". Además, confirmó su relación con el chef: " Santiago me hace feliz y al que no le guste que se vaya a tomar un curso masivo y no me rompan las que no tengo. FIN".