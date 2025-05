Wanda Nara explotó contra Mauro Icardi y lo destrozó: "Se le ca* el plan..."

Wanda Nara volvió a encender una bomba y apuntó sin filtros contra Mauro Icardi, su ex y actual protagonista de un escándalo que mezcla reproches, indirectas y hasta amenazas. En una charla íntima con Pepe Ochoa en LAM, la rubia se expresó con frases picantes que dejaron a todos boquiabiertos.

Así fue el móvil de Wanda Nara con LAM

Lejos de bajar un cambio, Wanda redobló la apuesta y expuso lo que, según ella, es una puesta en escena armada por su ex. “Él no contesta y está contenido, simplemente, porque ella lo tiene amenazado”, disparó sin vueltas, haciendo alusión a la China Suárez. “Si habla, lo deja y se va a la mierda, a él se le caga el plan”, agregó con contundencia.

Wanda Nara en su última producción. / Foto: @wanda_nara

“A Mauro le encanta que yo hable, nunca va a decir nada… ni siquiera me contradice”, soltó dándo a conocer que Mauro Icardi sigue un juego de silencio que lo termina por beneficiar. Y como si fuera poco, lanzó una frase que encendió aún más el fuego mediático y dio a entender que la bomba puede explotar en cualquier momento: “El tic tac de Johnny Depp”.

Pero lo más fuerte llegó cuando se filtró una conversación privada entre Wanda y el propio Ochoa, donde la empresaria aseguró que cada gesto de Icardi está dirigido a ella. “Todo lo que hace Mauro es para mí. Las canciones, la ropa, los gestos... todo está dedicado a mí”, reveló, mezclando nostalgia, bronca y sarcasmo en partes iguales.

Para cerrar, Wanda Nara soltó una perlita que no pasó desapercibida: “El suéter verde que usó para entrar a la cancha es especial, era nuestro. ¿Cómo no me voy a dar cuenta? Está claro que no es feliz. Todo, pero absolutamente todo, es un mensaje para mí”. Así, con una nueva bomba mediática, la historia de amor, reproches y dardos entre Wanda Nara y Mauro Icardi suma un nuevo capítulo que parece no terminar más.