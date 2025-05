El picante detalle que guarda Mauro Icardi sobre Wanda Nara y que no pasó de largo: qué piensa la China Suárez

Recientemente, los tortolitos viajaron a Miami para disfrutar de unos día de descanso en las costas americanas. Mauro Icardi posó junto a la China Suárez y un detalle se evidenció más claro que el agua. Luego de los escándalos judiciales que rodean al jugador con su exesposa, el hombre dejó todo atrás para pasar unos días en aquellos lares.

Pero, no estuvieron solos en dicho viaje. Fueron acompañados por el estilista y maquilladora de la actriz. La pareja abrió la billetera y no dudó en tirar manteca al techo, con bolsas de Gucci valuadas en 5.000 dólares y un lujoso hospedaje en Hotel Four Seasons.

Durante la visita a las playas de Miami Beach, la pareja disfrutó de las olas y aprovechó para realizarse fotos juntos, una actividad muy presente en la vida de Icardi y Suárez. "No importa el destino si es con vos, siempre es especial mi amor", describe el carrusel de fotos, a la orilla de la arena y el mar azul.

Yanina Latorre se encargó de aclarar un detalle picante que sigue acompañando a Mauro Icardi hasta estos días y que claramente, referencia a Wanda Nara, porque es ella. En uno de sus antebrazos, se puede visualizar el rostro de la Bad Bitch tatuado en la piel de quien fuera su pareja.

El "detallito" de Mauro Icardi: la cara de Wanda Nara. Créditos: Instagram: @mauroicardi

A raíz del descubrimiento, los comentarios en dicha publicación no se hicieron esperar y algunos internautas aprovecharon: "Hola Wandaaa, me muerooo", "Wanda siempre", "Contando los días para que Wanda vuelva con Icardi". Mientras esto ocurre, Eugenia Suárez no se pronuncia al respecto y en su lugar, sigue disfrutando de la playa junto al jugador.