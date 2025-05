El mendocino que estuvo en el escenario con Lady Gaga y ahora otra vez muy cerca en el masivo show de la estrella en Brasil

Ante una multitud estimada en más de 2 millones de personas, Lady Gaga se presentó este sábado con un show gratuito en Río de Janeiro, Brasil, y allí estuvo presente un mendocino que es fan de la popular cantante desde la primera hora. Joaquín Merlo Fernández es psicólogo y decidió festejar su cumpleaños volando al vecino país para disfrutar del masivo espectáculo en Copacabana.

Para Joaquín, la admiración por la icónica Mother Monster tiene un largo historial que incluyó un momento épico en su vida, cuando el tenía 19 años y la estrella pop lo hizo subir al escenario unos minutos el 16 de noviembre de 2012 en el Estadio River Plate, durante The born this way ball tour.

El mendocino Joaquín Merlo Fernández junto a Lady Gaga en 2012. Foto: Instagram @joamerlo93.

Lady Gaga junto a su fan mendocino en River Plate. Foto: Instagram @joamerlo93.

En esa oportunidad, el mendocino no sólo tuvo la chance de cantar con Lady Gaga, sino que también quedó atónito cuando la artista le acarició su pelo mientras interpretaba su hit Hair, y Joaquín quedó al borde de las lágrimas sobre el hombro de su ídola.

El mendocino que cumplió su sueño de estar junto a Lady Gaga

Y ahora, como el amor incondicional por su más querida estrella no tiene barreras, el mendocino decidió viajar solo a Brasil para asistir al show que Lady Gaga brindó la playa de Copacabana, justo en la fecha del cumpleaños número 32 de Joaquín, quien eligió hacerse para sí mismo el mejor regalo de volar hacia Río de Janeiro.

Como buen adorador de la diva pop, el joven se instaló desde muy temprano en el lugar, y entre medio de una multitud de más de 2 millones de personas, vibró el show de Lady Gaga junto al vallado que rodea al escenario, donde tuvo una vez más la oportunidad de hacer contacto con la cantante en un momento en que ella bajó a saludar a sus fans.

El mendocino que estuvo otra vez muy cerca de Lady Gaga, esta vez en Brasil

Con un enorme despliegue, el espectáculo que se presentó en Brasil contó con todos los condimentos de puesta en escena que Lady Gaga suele ofrecerle a su público. En el setlist, brillaron hits como Bloody Mary, Abracadabra, Judas, Poker Face, Paparazzi, Alejandro, Born this way y Shallow; entre otros.