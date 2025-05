Lady Gaga y el fenómeno "Gagacabana" que sacudió a más de 2 millones de personas en Brasil: los detalles

Algunos dicen 1,6 millones y otros, aseguran que el número superó los 2 millones de espectadores. Lo cierto es que el fenómeno Lady Gaga fue realidad en el país de los carnavales y colores vibrantes después de 13 años. Con más de 5.000 agentes de fuerzas públicas y drones por doquier, el show que inició a las 22:10hs y duró un poco más de dos horas, superó en cantidad a Madonna hace un año.

Durante esos 120 minutos, la artista que hace honor a Queen con su nombre, interpretó los hits más importantes de su carrera en Brasil: Con “Bloody Mary” y “Abracadabra”. Gaga dio la bienvenida al público de rojo y con el caos que la caracteriza, también cantó “Judas” “Scheiße”, “Garden of Eden” y “Poker Face”. La segunda parte del show impactó con una estética gótica y recorrió grandes hits del repertorio “Perfect Celebrity”, “Disease”, “Paparazzi”, “Alejandro” y “The Beast”.

¡Me esperaron más de 10 años! Dijo Lady Gaga, compungida A mitad del show, la reina del pop tomó el micrófono y dedicó un sentido mensaje a quienes la observaban con anhelo: “Hoy vamos a hacer historia, pero nadie hace historia solo. Gracias por hacer historia conmigo. Ustedes, la gente de Brasil, son la razón por la que brillo hoy acá en la playa de Copacabana. Son vibrantes", dijo, mientras un traductor repetía sus palabras en portugués.

Luego, la artista expresó: “Lo que más agradezco es que ustedes me esperaron. Ustedes se preguntaran ¿Por qué tardé tanto? Tardé en sanarme, en mejorarme y mientras eso pasaba algo poderoso se gestaba. Ustedes siempre me dijeron que volviera cuando estuviera lista: ¡Brasil, estoy lista! Los amo, y les agradezco por esperarme y por darme esta hermosa bienvenida. Quiero que el mundo vea la grandeza de sus corazones".

Durante la segunda parte del show, la cantante abrió aún más su corazón con la comunidad LGBT: “¡Su libertad, su amor, su alegría, su espíritu es inigualable! Quiero expresar mi amor a la comunidad LGTBQ+. Gracias por enseñarnos tanto”. Luego, entonó “Born this way”.

Para culminar, la artista interpretó “Killah”, “Zombieboy”, “Die With a Smile”, “How Bad Do U Want Me”, "Shallow" y para el cierre épico y de oro: "Bad Romance".

Por supuesto, el mega evento tuvo un gran impacto económico para el país vecino. La ocupación hotelera en las áreas cercanas superó el 80%. Y, según estimaciones del Ayuntamiento, se prevé que haya generado un impacto económico de al menos, unos 106 millones de dólares.