Del lujo al low cost: el contraste en las compras de Mauro Icardi y la China Suárez en Miami

El romántico viaje de la feliz pareja sigue dando qué hablar, esta vez el programa Intrusos (América TV) mostró en exclusiva imágenes de Mauro Icardi y la China Suárez durante su estadía de ensueño en el extranjero, específicamente en Miami, ciudad que aprovecharon al máximo en su tiempo juntos. Los enamorados disfrutaron de su escapada, lejos de los conflictos que han rodeado su relación en los últimos meses.

En las grabaciones difundidas, se observa al futbolista y a María Eugenia Suárez recorriendo un centro comercial en la ciudad estadounidense, elegida como destino para relajarse y fortalecer su vínculo. "Esto fue hoy en Primark, me lo manda una persona del público. Me contaban que compraron muchas cosas de la muñequita esa que le gusta tanto a Wanda también y a las nenitas, de Hello Kitty", reveló Karina Iavícoli durante la emisión conducida por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich. Cabe destacar que la mencionada marca se trata de una tienda de artículos económicos, con precios módicos y muy asequibles.

El viaje no estuvo exento de contratiempos, ya que no lograron conseguir pasajes directos a Miami, por lo que hicieron una parada en Brasil antes de llegar a su destino final. “Se sacaron un montón de fotos, súper naturales, haciendo la fila como corresponde, muy enamorados, a los besos. Dos personas más del público. Comprando en una tienda multirubro en Miami”, agregó una de las panelistas sobre el comportamiento de la actriz y Mauro Icardi en su recorrido por la tienda low cost.

El tour de compras de la China Suárez y Mauro Icardi en Miami

Tras una breve escala en el aeropuerto de São Paulo, continuaron su trayecto hacia Florida. Una vez allí, no tardaron en sumergirse en la experiencia de compras, visitando un exclusivo mall en las afueras de Miami Beach. Los acompañaban Juanma Cativa y Marisol Gutiérrez, el estilista y la maquilladora de Suárez, quienes también formaron parte del paseo.

María Eugenia Suárez comprando en una tienda de lujo en su viaje por Florida con su novio

Durante su recorrido, la China se detuvo en la prestigiosa boutique Gucci, donde adquirió varios artículos de lujo. Cativa compartió en sus redes sociales el momento en que la actriz salía de la tienda con cuatro grandes bolsas de la marca. Según se pudo ver en un video difundido por la cuenta @PtcRecargado, los accesorios comprados incluían carteras con precios que rondan los 5.000 dólares, confirmando el alto nivel de sus gastos.