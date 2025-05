El fuerte comunicado de Mauro Icardi contra Wanda Nara: "Estoy cansado"

En medio de una nueva ola de conflictos mediáticos, Mauro Icardi estaría por dar un paso al frente en su caso. Según trascendió, el futbolista se encuentra preparando un fuerte descargo que daría a conocer públicamente en los próximos días.

Las fuertes palabras de Mauro Icardi

La reciente información fue revelada por Pepe Ochoa en Bondi Live sobre el escándalo que se desató tras su acercamiento a las hijas que tiene con Wanda Nara. “Prontamente, Mauro va a hacer un comunicado, tengo entendido con respecto a este tema. Está bastante enojado con cómo se está utilizando mediáticamente la situación, que no comparte el proceder público de algunos abogados, porque no es el proceder de alguien que tiene la tarea de defender, sino que mezclan todas las cosas privadas y líos entre ellos, tipo Lara Piro, Payarola”, leyó el panelista ante las cámaras.

Mauro Icardi dirá su verdad en un comunicado. / Foto: @mauroicardi

Molesto con la exposición mediática y el rol que están cumpliendo algunos abogados en este proceso, Mauro Icardi habría decidido dar su versión de los hechos para fundamentar su accionar y opiniones. “No comparte los quilombos entre los abogados, porque entorpece el fin y no es su responsabilidad. ‘No fui al colegio porque mis abogadas me lo recomendaron. Si yo aparezco ahí, estoy avalando y contradiciendo. Lo siento y no me gusta hacerlo porque sé que son mis hijas y las amo, pero son las mismas abogadas que me piden esto’”, continuó Ochoa.

En su descargo, el delantero futbolístico también apuntaría contra quienes lo acusan de desentenderse de sus hijas y asegura que simplemente está siguiendo las instrucciones de sus representantes legales: “‘Si después contradigo órdenes, se me acusa de no respetar el laburo de ellas. Estoy cansado de que se me tilde de irresponsable o de mal padre, cuando lo que hago es tratar de seguir lo que me indican. No autoricé, nadie es mi vocera, ni mis abogadas’”.

Finalmente, el mensaje que estaría por publicar Mauro Icardi incluye una declaración que promete sacudir aún más el avispero mediático: “‘Fui padre de cinco chicos durante muchos años, incluso cuando su madre me los dejaba para verse con sus amantes en Argentina. Yo esto lo voy a decir públicamente pronto‘”.