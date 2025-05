Marina Calabró fue letal con el nuevo programa de Carmen Barbieri en El Nueve: "Es como un jardín de infantes"

Luego de que Carmen Barbieri se despidiera a principios de marzo de Mañanísima, el programa que condujo por cuatro años en la televisión, el pasado lunes 26 de mayo a las 15.30 h, la actriz volvió a la pantalla chica con una nueva propuesta que se emite por El Nueve: Con Carmen, un magazine que aborda temas de actualidad, espectáculos y servicios.

Por otro lado, Marina Calabró en Lape Club Social, hizo un análisis respecto al estreno de esta propuesta y fue letal con algunos aspectos del ciclo.

"Arrancamos con la sombras para sacarlas de encima ¡porque adoramos a Carmen!", comenzó diciendo la panelista del programa conducido por Sergio Lapegüe.

"Son pavaditas técnicas...¡La artística naranja! ¡Es un naranja apagado y en la combinación con el azul me da marrón! ¡Me da raro, no me gusta! Y hace peor contraste porque la estética del programa de Flor De la V, que la antecede es linda, es armoniosa. ¡Es una cosa como mucho naranja amorronado! ¡Raro! ¡No me gusta!", criticó la politóloga.

"Y hay otra cosa…porque Carmen, yo te amo, pero esto es impadioso. ¡No puede tener pancartas con los nombres de los panelistas! Es como un jardín de infantes que te ponen el nombre en el uniforme, ¡no, Carmen!. Es raro, tus compañeros son espectaculares ¡y tampoco son veinte!. Igual creo que para hoy ya se los va a aprender... porque además tenía el nombre con la cara. Y al hijo de Marisa Andino no sé por qué lo tienen de 'dorapa', ¡claro, porque es joven!", expresó Marina Calabró.