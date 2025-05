En medio del escándalo: Sofía Jujuy Jiménez rompió el silencio tras ser acusada de "roba maridos"

Sofía "Jujuy" Jiménez fue tema de conversación en los diferentes programas y también noticia en los portales que cubren espectáculo. Es que la modelo fue acusada por una mujer de querer intentar seducir a su marido y se desató un verdadero escándalo.

La mujer en cuestión se llama Mel Gadano y compartió fuertes videos en sus redes contra Sofía: "Ella dijo ’¿cómo es que hay mujeres que roban maridos y existen otras que ni siquiera queremos uno?‘. Y yo comenté ‘pero al mío lo llamabas insistentemente", comenzó diciendo.

Luego, agregó: "Y sí, es verdad, Sofía Jujuy. En 2023 yo estaba en una reunión familiar con mi exmarido sentada en la mesa y sonaba sin parar un teléfono. Agarré sin querer el celular, los dos tenemos iPhone y pensé que era el mío, y dije ‘qué raro, Sofía Jujuy, porque nos cruzamos un montón de veces en un montón de desfiles’. Y no, era el teléfono de mi exmarido".

Sofía Jujuy Jiménez se defendió tras las fuertes acusaciones:

En el medio de todo esto, "Jujuy" decidió finalmente romper el silencio para defenderse de las acusaciones: "Nunca habló de nada, pero cuando se meten conmigo tengo que poner mi límite", comenzó diciendo. Luego, agregó: "Si esta señora dice que supuestamente yo llamé que muestre las pruebas".

"Yo estoy muy tranquila, sé quién soy, a este tipo no lo conozco y a ella mucho menos. Yo entiendo que muchas veces las mujeres o los hombres también, cuando hablan desde el despecho, hablan cualquier cosa... Ahora no te metas con mi vida, no me quieras ensuciar, está todo bien, pero hay un límite y para mí el tema está terminado", sentenció Sofía de manera contundente en su cuenta de Instagram.