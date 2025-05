La asesora de Javier Milei reveló detalles de las relaciones de Javier Milei: "Le vio el teléfono y se armó..."

Este lunes, Pamela David recibió en Desayuno Americano a Rosemary Maturana, la asesora y amiga de Javier Milei. Primero, la conductora le pidió una devolución sobre el video que se volvió viral de Brigitte Macron dándole una cachetada a Emmanuel Macron en un avión.

"Nosotros no podemos estar en los sentimientos o en los momentos de cada persona. Por lo tanto, es aceptable todo compartimiento que vos tengas espontáneo. O sea, no están todo el tiempo con el protocolo encima. Si bien no es aceptable lo que pasó, tampoco se podría haber parado", opinó Maturana.

La asesora del presidente de la Nación Argentina también dio su opinión sobre lo que ocurrió con Emmanuel Macron y Brigitte Macron. Créditos: captura de pantalla Youtube América TV.

Más adelante, le consultaron por el presidente de la Nación Argentina y ella contó detalles sobre cómo es él en las relaciones sentimentales.

"Javier es una persona que te da el gusto en todo. Es complaciente. Entonces, ponele, él está mal con una pareja en los últimos momentos y él primero que no te engaña, no está con otra, es monógamo hasta el final. Cuando explota todo, espera hasta que explote y recién ahí se separa", contó la asesora del líder de La Libertad Avanza.

La amiga del mandatario aseguró que Milei es monógamo. Créditos: TIME.

"¿Con quién terminó mejor la relación? ¿Con Fátima o con Yuyito?", quiso saber Mariana Contartesi. "Yo creo que con Yuyito. Pero por un acuerdo, porque le vio el teléfono y se armó lío", lanzó la amiga de Milei,

"¿Qué le vio en el teléfono?", le consultó la panelista del ciclo. "Le vio unos mensajes míos", respondió Rosemary.

Esto fue lo que dijo Rosemary Maturana en Desayuno Americano sobre Javier Milei

"¿Qué tenían esos mensajes para que Yuyito estallara?", le preguntó Luis Bremer a la invitada. "En realidad teníamos muchas llamadas porque últimamente nos hablábamos por teléfono. Le molestó porque era celosa, era insoportable", explicó muy filosa la mujer.

"¿No eran mensajes de un contenido amoroso?", le consultó Contartesi. "No. Sí, nos hablamos con cariño, tenemos una amistad de cuatro años", contestó Rosemary Maturana.