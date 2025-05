Griselda, la mujer que acusó de estafa a Diego Moranzoni, rompió el silencio y contó todos los detalles

En las últimas horas, Diego Moranzoni fue acusado de estafa por una mujer que salió a hablar en las últimas horas. Por este motivo, el periodista expresó que se quedó sin trabajo en Crónica y salió a defenderse de todas estas acusaciones que salieron a la luz hace poco tiempo.

Griselda, quien denunció al conductor, rompió el silencio en el programa "A la tarde" y reveló detalles: "Las pruebas las tengo, las presenté... En ningún momento a mí nadie me dio dinero, quiero aclarar eso porque se está hablando de la política", comenzó diciendo.

También, señaló que "no quiero prensa, no quiero nada... No iba a hablar", comentó la mujer en diálogo con el programa de Karina Mazzocco. Respecto a la situación y supuesta estada del conductor Moranzoni, expresó: "Me hacen la colecta, se lleva mi celular y él transfirió".

La mujer que acusó a Diego Moranzoni rompió el silencio:

Luego de escuchar esta parte, Diego contó detalles del momento en el que realiza la transferencia y subrayó que "la hice yo porque ella no se puede mover bien". Lo cierto es que Griselda charló varios minutos con el programa de América y siguió acusando fuertemente al comunicador.

"Los directivos (del canal) me escucharon y tomaron las medidas que tenían que tomar", señaló. Además, contó que "me trató de hija de p... y eso no se lo voy a permitir porque mi madre está en una tumba, yo no soy ninguna malparida", respondió de manera firme y con cierto enojo.