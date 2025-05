En medio del escándalo: Diego Moranzoni rompió el silencio y habló sobre la denuncia de estafa en su contra

En las últimas horas, se dio a conocer una polémica denuncia contra el periodista y conductor Diego Moranzoni. El comunicador fue acusado de estafar a una mujer y en medio de todo esto, Diego dejó de trabajar en Crónica, algo que causó aún más polémica y escándalo.

En medio de todo esto, Roxana, esposa de Diego Moranzoni dialogó con "Puro Show" al igual que lo hizo su marido. La mujer expresó que "él se equivocó en una transferencia como ya explicó", comenzó diciendo la pareja del periodista en la entrevista con el programa de El Trece.

Lo cierto es que Diego también decidió hablar con el programa para aclarar las cosas tras esta fuerte acusación: "Una persona dijo algo que es una gran mentira... Esto lo voy a probar en tres segundos", confirmó. Luego, agregó: "Acá hay, por un lado, una mujer muy amiga mía que no sé por qué mintió y después una campaña que puede ser política, andá a saber".

Diego Moranzoni se defendió de las acusaciones. Foto: captura de pantalla/ El Trece.

"Yo no me quedé con un peso de nadie, jamás lo haría... No voy a accionar contra nadie", confesó Diego respecto al tema. También confirmó que esta denuncia sobre una supuesta estafa "me generó un problema en el vínculo con Crónica... Ellos (el canal) seguirán con su vida y yo con la mía".

El descargo de Diego Moranzoni tras la polémica:

El exconductor de Crónica apuntó de alguna manera al canal y expresó: "Podrían haberme bancado o no y yo tomé una decisión". En el final de la nota deja en claro además que "nadie en este país puede decir que yo le toqué un peso, todo lo que se dice es una gran mentira que en definitiva lo que hace es generar un daño económico grande porque me quedé sin laburo en un momento donde la cuestión está brava".