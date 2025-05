El periodista Diego Moranzoni reveló la supuesta verdad tras su desvinculación de Crónica: "No me prestás a mi las 250 lucas..."

Diego Moranzoni fue desvinculado de Crónica. La noticia sacudió el mundo del periodismo, sobre todo por a supuesta causa de su despedida. Quien reveló la información fue Fede Flowers: "Una de las caras más reconocidas del canal del pueblo deja de pertenecer al grupo".

En este contexto, se menciona una posible denuncia en contra del conductor que aún no fue confirmada, una mujer lo habría culpado de robarse ciertas donaciones de una campaña solidaria que el mismo promovía. Sin embargo, lo seguro es que "quedó descolocado y dijo que renunciaba, las autoridades dijeron que lo echaban y así fue, ayer quedó desvinculado de Crónica".

Diego Moranzoni, periodista. Créditos: Instagram / @diegomoranzoni1

En la otra cara de la moneda, el periodista Pablo Montagna expresó: "Contrato hasta junio. 8 años de prime time. No renovó. No llegaron a un acuerdo las partes. El canal no puede más de lo que puede y Diego Moranzoni es una figura con varias ofertas de aire que no puede igualar", lo que desmiente la información de Flowers.

En la tarde del 25 de mayo, en la emisión de Infama (América TV), Moranzoni reveló su verdad de los hechos: "Casi me infarto, es todo mentira". El periodista continuó el relato: "Grisela es una amiga muy querida, yo no la estafé y su último mensaje antes de mentir con todo esto es 'Amigo querido, gracias por tu ayuda'".

Grisela, la mujer que denunció a Moranzoni. Créditos: Captura / América TV.

"Cuando la conozco a Grisela nos hicimos amigos, la voy metiendo en un montón de lados. La nieta al tiempo tiene un quilombo, no sé porque queda con un retraso; yo me peleo con la gente del hospital".

El relato de Moranzoni continúa: "Y ella me dice 'podemos hacer un solidario', le dije 'sí, ningún problema'. Esto fue pautado hace dos meses, un día antes, yo cobro un PNT que le había vendido a un colega mío que no tiene nada que ver con el tema, se lo transfiero a la cuenta y por un punto me equivoco".

"Y yo le digo a Gri, 'No me queda guita en la cuenta, no me prestás a mi las 250 lucas', no dos millones ni tres, creo que habían juntado un palo. Me dice 'si amigo, querés más plata', ' no no, solo eso para safar'", respondió Diego.

"Le conseguí la medicación. Y quedamos con esa guita, que era 200, 250mil pesos, comprarle una sillita, y quedamos. Tengo sus mensajes de agradecimiento". Luego, el hombre confesó que la mujer se acercó al canal y lo denunció.