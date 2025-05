"Pobre": el inesperado cruce entre Yanina Latorre y el Pollo Vignolo por hablar mal de Diego Latorre

El Pollo Vignolo volvió a hacer de las suyas y desató un divertido revuelo en redes sociales. Todo ocurrió durante una distendida charla con Diego Latorre en los pasillos de ESPN, donde ambos comparten el programa ESPN F90. Entre broma y broma, el relator lanzó una de sus picantes ocurrencias que incluyó a Yanina Latorre y las reacciones no tardaron en llegar.

La familia Latorre completa. / Foto: @yanilatorre

"El tiempo pone las cosas en su lugar. Yanina, en su momento, Gambeta era más fachero y jugaba en Boca. Lo que le digo es que Yanina, hoy, no le daría bola", disparó Vignolo mientras se reía a carcajadas frente a su colega. Y fue más allá con su chicana: "Por ejemplo, van caminando por Alcorta, Diego la encara... y no le daría bola. Hoy no tendría chance con su mujer".

Gambeta, lejos de enojarse, se sumó al juego y retrucó: "Ponele que vas vos, soltero, y Yanina también soltera" y el Pollo no dudó ni un segundo para lanzar la frase que se volvió viral: "No... pero me miraría; a vos ni te miraría". Así, el ida y vuelta entre ambos generó un sinfín de memes y comentarios graciosos en las redes, donde los usuarios se divirtieron con la complicidad entre los dos periodistas deportivos.

Pero la frutilla del postre llegó cuando la mismísima Yanina Latorre recogió el guante. Desde su programa Sálvese Quién Pueda, la panelista se tomó con humor los dichos de Vignolo y, entre risas, defendió a su marido: "Ay, no... pobre".

Diego y Yanina juntos. / Foto: @yanilatorre

"Me mata porque él era Diego Latorre. Yo era una botinera. Él tiene que soportar que, de la noche a la mañana, le digan: 'Vos sos el marido de Yanina'. ¡Ella es más famosa!", expresó Yanina sin filtro, dando una clase magistral de cómo tomarse con humor las vueltas de la vida mediática.

Y para que no queden dudas sobre sus gustos, cerró con una frase lapidaria que hizo estallar de risa a todo el estudio: "Obvio. Aparte, no me gustan los rubios 'pollito', me gustan los morochos".