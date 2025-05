Morena Rial sorprendió a todos con su vuelta al ruedo tras una dura polémica judicial: "Proyectando"

Morena Rial volvió a estar en el centro de la escena mediática y sorprendió a todos con una breve pero llamativa aparición pública. Este viernes por la noche, fue interceptada por las cámaras del programa A la Tarde cuando salía de un exclusivo restaurante junto a su inseparable abogado, Alejandro Cipolla. Aunque intentó mantener un bajo perfil, la influencer dejó entrever que tiene varios planes en puerta, y que podrían traerla de regreso a los medios.

La hija de Jorge Rial ha tenido problemas judiciales. / Foto: Captura TV América.

"Estoy bien pero no voy a hablar", lanzó More con una sonrisa tímida cuando el cronista del ciclo, Oliver Quiroz, se le acercó con mucho respeto para preguntarle por su presente. Si bien intentó esquivar el micrófono, su compañero de cena no tardó en tomar la palabra y dar algunas pistas sobre lo que se viene: "Vinimos a comer, nada más, pero está bien, súper contenta, feliz, proyectando".

La gran incógnita era saber si Morena volvería a la televisión o si apostaría por otros formatos más modernos como el streaming. Ante la pregunta directa del notero, fue el letrado quien se animó a responder con un guiño al futuro profesional de su clienta. "Streaming. Si ponen la plata, siempre se cierra todo", dijo sin vueltas, dejando abierta la puerta a propuestas que ya estarían sobre la mesa.

La influencer dijo poco y nada frente a las cámaras. / Foto: Captura América TV

Aunque no quiso dar más detalles, Morena Rial se mostró sonriente, relajada y con actitud de renovación. Su breve aparición bastó para encender las redes, donde muchos especulan con que podría sumarse pronto a algún ciclo digital o incluso lanzar su propio espacio. Recordemos que More ya ha incursionado en los medios con participaciones televisivas, por lo que no sería extraño verla nuevamente frente a las cámaras.

En medio de sus planes laborales, también surgieron rumores judiciales que la tuvieron como protagonista. "More transcurrió los últimos días que insultaste a una jueza, ¿tenés algo que aclarar?", le preguntó el cronista, pero una vez más fue su abogado quien salió al cruce: "No, eso es mentira". De esta manera, Morena Rial dejó claro que, a pesar de las controversias que puedan rodearla, sigue firme con sus proyectos personales y no piensa quedarse quieta.