Estos son los espectáculos recomendados en Mendoza para el domingo 25 de mayo

Antes de quedarte en tu casa, dale un vistazo a estos recomendados que pueden hacer que te levantes de la cama, pese al frío que ya se está instalando, o que ni abras la puerta de tu hogar para sumergirte en el sillón a ver contenido de plataformas. Este sábado la agenda cultural mendocina tiene de todo, no te quedes sin plan, animáte a salir, entrá a una sala de cine, o a uno de los tantos teatros que tenemos, o simplemente date una vuelta por algunos de los espacios culturales que te están esperando.

Más que una obra... ¡Un grito de fuerza, valentía y resistencia!.

Foto: Instagram @juanavialeoficial

Juana (Teatro y danza)

Una obra que te lleva a explorar las múltiples facetas de ser mujer a través del tiempo y la historia. Juana Viale se presenta con la compañía de un gran elenco de bailarines, interpretando el papel más desafiante de su carrera que explora la naturaleza salvaje de la mujer y su camino de lucha.

Lugar: Teatro Mendoza (San Juan 1427, Ciudad de Mendoza)

Horario: 21:00

Entrada: Disponibles en Entrada Web haciendo click aquí.

Ciclo de teatro de títeres para toda la familia.

Foto: Instagram @elteatrodemendoza

Locas Margaritas (Teatro de títeres)

Este domingo 25 de mayo sube a escena "Locas Margaritas" del elenco Gabriela Clavo y Canela. Un espectáculo para toda la familia.

Lugar: Sala Ana Frank (Maipú 230, de Ciudad).

Horario: 17:00

Entradas: Anticipadas, descuentos y promociones por grupo familiar al 2615 74 2530. Conseguí tu entrada haciendo click aquí. Con una estructura de película dentro de película, la acción se traslada a una sastrería en la Roma de los años '70.

Foto: Web nave UNCuyo

Diamanti

El talentoso director Ferzan Özpetek (El baño turco, El hada ignorante, La ventana de enfrente, Un día perfecto), consiguió una nueva aclamación den festivales internacionales con esta tragicomedia coral, protagonizada por las actrices con las que ha trabajado a lo largo de su carrera. Todo comienza con un gran almuerzo en el que varias de estas artistas se reencuentran cuando el realizador las convoca para leer un guion, Con una estructura de película dentro de película, la acción se traslada a una sastrería en la Roma de los años '70, tienda encabezada por dos hermanas, y secundada por empleadas que confeccionan vestuarios para rodajes cinematográficos. Una vez más, el realizador turco cautiva con un relato sobre un grupo de mujeres autónomas que comandan sus propios destinos.

Diamanti / Italia / 2024 / 135 minutos / Apta para mayores de 13 años / Dirección: Ferzan Özpetek / Con: Luisa Ranieri, Jasmine Trinca, Stefano Accorsi, Luca Barbarossa, Sara Bosi, Loredana Cannata, Geppi Cucciari, Anna Ferzetti, Aurora Giovinazzo, Nicole Grimaudo.

Lugar: Sala Azul - Nave UNCuyo (Maza 250 . Ciudad, Mendoza)

Horario: 18:00

Entradas: General: $3000 / Estudiantes y personal UNCuyo, jubilados/as: $2500. Conseguí tu entrada haciendo click aquí. La comuna realizará un evento único con artistas nacionales y locales.

Foto: Web Luján de cuyo

Luján le canta a la patria

La Municipalidad de Luján de Cuyo junto a la Agencia de Promoción Cultural llevará adelante un evento consistente en reunir a artistas nacionales y locales para que interpreten canciones patrias. Bajo la dirección de Lito Vitale.

El Municipio lujanino, conducido por el intendente Esteban Allasino, organizó un acto que conmemorará a la patria argentina. El próximo domingo 25 se conmemora un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo y, para evocar la efeméride, la comuna realizará un evento único con artistas nacionales y locales que interpretarán nuevas versiones de canciones patrias, bajo la dirección del gran Lito Vitale y con la participación especial de Juan Carlos Baglietto.

Lugar: Parque Cívico (Boedo 505)

Horario: 17:00

Entrada: Libre y gratuita Un matrimonio cuya vida cambia al recibir un diagnóstico de Alzheimer en él cuando aún es joven.

Foto: Instagram @gimeaccardi

En otras palabras

Este montaje es una reinterpretación del exitoso drama "In Other Words", creado por el británico Matthew Seager y presentado por primera vez en 2017 en el teatro londinense The Hope Theatre. La inspiración de la obra original nació de la labor del dramaturgo junto a pacientes con deterioro cognitivo, donde observó que las melodías pueden activar memorias que parecían olvidadas.

En la adaptación argentina, los protagonistas Gimena Accardi y Andrés Gil encarnan a Juana y Abel, un matrimonio cuya vida cambia al recibir un diagnóstico de Alzheimer en él cuando aún es joven. La trama se construye mediante saltos temporales que abarcan cinco décadas de su vínculo, desde el flechazo inicial hasta las pruebas más duras impuestas por el avance del mal.

Lugar: Cine Teatro Plaza, Colón 27, Godoy Cruz, Mendoza.

Horario: 19:30

Entrada: Adquirila haciendo click aquí.