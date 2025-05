Yanina Latorre filtró que la China Suárez se le habría insinuado a un director "muy famoso"

La actriz Eugenia "La China" Suárez vuelve a estar en el centro de la escena mediática luego de que Yanina Latorre revelara una historia impactante en su programa de radio por El Observador. Según contó la panelista, la ex Casi Ángeles habría intentado seducir a un reconocido director de cine para quedarse con el papel protagónico de una película, todo mientras aún estaba en pareja con Benjamín Vicuña.

La actriz habría querido conquistar a un director. / Foto: @sangrejaponesa

"La China estaba en pareja con Vicuña. Este director estaba buscando a la protagonista de su película", relató Latorre, y añadió que la actriz no dudó en presentarse al casting con la intención de quedarse con el rol. Sin embargo, según su versión, la estrategia de Suárez fue más allá de una simple audición.

"Hizo un casting. Después del casting, La China le empezó a mandar mensajes al director, muy subidos de tono. Ella intentó conseguir el papel... ¿Cómo? Se cortó el pelo, como exigía el personaje de esa película, le mandaba fotos en conch... y le decía: 'es para nuestra peli'", relató la angelita, sin escatimar detalles que generaron revuelo inmediato en las redes.

Yanina sigue apuntando contra la China. / Foto: Captura TV América

La panelista aseguró que el intento no tuvo el efecto esperado: "El tipo le contestó: 'no me interesa'. No consiguió el papel". De esa manera, Yanina Latorre dejó entrever que el director no solo rechazó las insinuaciones, sino también la posibilidad de trabajar con Suárez en ese proyecto cinematográfico.

Hasta el momento, La China Suárez no se pronunció públicamente sobre esta versión de los hechos. La actriz mantiene un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida amorosa, aunque sus romances y controversias suelen ocupar titulares con frecuencia.

Mientras tanto, las declaraciones de Latorre ya generaron repercusión en el mundo del espectáculo. Algunos critican la exposición de detalles privados, mientras otros sostienen que se trata de una conducta recurrente en el historial mediático de la actriz. Lo cierto es que, una vez más, la figura de Suárez se convierte en tema de conversación en los principales programas de farándula del país.