La angustia de la cantante argentina que asegura estar poseída: "Voy a ver a un Exorcista"

Recientemente la cantante y compositora Militta Bora llamó la atención en redes sociales al revelar que hace más de un año viene sintiéndose muy mal de salud. Tras hacerse infinidad de estudios médicos de todo tipo, determinó que su situación tenía vínculo con un trabajo espiritual que le hicieron para dañarla severamente.

En diálogo con Santiago Riva Roy para LAM (América TV), la cantante explicó que pasó por todo tipo de estudios, muchos de los cuales fueron practicados en la Clínica Favaloro y en la Clínica Fleming, en los que no le encontraron nada. Militta descartó que fueran ataques de pánico, describió que sintió una presión en la cabeza, náuseas y fuertes dolores de cabeza.

Si bien, Militta contó que actualmente cuenta con la ayuda de un sacerdote italiano, ya que entiende que necesita de un exorcismo, no logra superar la crisis y se siente cada vez peor. Radicada en Italia junto a su pareja, no dudó en contar en detalle los pasos hacia su recuperación.

El duro relato de Militta Bora en el que relata la angustia de la situación de salud que atraviesa hace más de un año.

La artista reveló que le hicieron más de 30 resonancias en el cerebro, para descartar otro tipo de enfermedades o lesiones en el cerebro, le practicaron más de 100 sesiones de un tratamiento llamado Estimulación magnética transcraneal. “Hicimos todo, probamos todos los estudios de neurología en Favaloro… En un momento Guido, el doctor, hizo una lista de todos los estudios que me hicieron, y no había nada”, explicó notoriamente angustiada.

Foto: Instagram @milittabora

En diálogo con el sitio Noticias Argentinas, la cantante dijo: "Le verdad, estoy muy mal. No puedo creer lo que me hicieron hace un año. Estoy agonizando cada día. Nunca es un nuevo día, me destrozan el cuerpo, la cabeza, la autoridad, la dignidad, todos los caminos como persona y como joven mujer".

Para Militta Bora se trata de una enfermedad espiritual, piensa que después de todos los estudios realizados, su opción más segura sería un exorcismo, tal como lo describe el Padre Gabriele Amorth en "El último gran Exorcista". “Estuve en Roma, estuve en todas las iglesias papales, ahora estoy con un equipo de liberación, también con un exorcista acá y voy a ver a un exorcista más importante”, reveló la productora discográfica.

Al ser consultada sobre quién le podría haber hecho el oscuro trabajo que ella considera que le realizaron, aún no pudo determinarlo: "No sé, alguien que no conozco". Mientras que está encaminando su recuperación: “Haciendo todo bien, todo sano con espiritualidad”.