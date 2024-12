Chano Moreno Charpentier fue sobreseído de la causa por abuso sexual a Militta Bora

En el año 2018, Chano Moreno Charpentier fue denunciado por Militta Bora por presunto abuso sexual. En el año 2023, la expareja del cantante se presentó en la Justicia y confesó que "La violación fue en una de las últimas peleas que tuvimos. Él estaba muy drogado, entonces, me encerré en un cuarto a esperar a que se durmiera así yo me podía ir, porque no me dejaba.

Luego agregó: "En un momento, en la madrugada, me forcejeó tanto que me marcó todos los brazos". Lo cierto es que finalmente y luego de seis años de la denuncia, la Justicia decidió que Chano sea sobreseído de la causa y se conocieron los detalles de la resolución.

Chano y Militta fueron pareja por algunos meses en el año 2016 y la relación no terminó para nada bien. En las últimas horas se conoció la noticia donde salió favorecido el cantante de Tan Biónica, en Todo Noticias hablaron sobre el tema y revelaron la decisión de la Justicia.

El artista había sido procesado sin prisión preventiva pero con un embargo que alcanzaba los 700 mil pesos. Rodrigo Alegre, periodista de TN aseguró que "Ahora, la Cámara del Crimen, con dos votos, dictaminó que había que sobreseer a Chano por dos cuestiones: con la cantidad de elementos recabados no se había acreditado el abuso sexual y los exámenes del cuerpo interdisciplinario forense plantearon que en el momento en el que habría ocurrido el abuso, el músico estaba bajo el efecto de estupefacientes".

Además agregó: "El abuso de estas sustancias ya había generado dos internaciones clínicas y el acusado no comprendía la criminalidad de los actos cuando ocurrieron", Por el momento Militta Bora no realizó declaraciones al respecto y se mantiene en absoluto silencio.