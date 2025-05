Contra el exyerno: Andrés Nara no se guardó nada y apuntó contra Mauro Icardi por sus nietas

La novela entre Mauro Icardi y Wanda Nara sumó un capítulo más, pero esta vez con una inesperada intervención: la de Andrés Nara, padre de la empresaria, quien decidió romper el silencio en defensa de su hija. En una charla telefónica con el programa Mujeres Argentinas, Andrés se mostró conmovido por la situación y disparó munición pesada contra su exyerno, dejando en claro que lo que más le preocupa es el bienestar de sus nietas.

“Me siento angustiado porque lo que quieren las nenas difiere a lo que quiere este muchacho y el común denominador”, expresó sin filtros al comienzo de la charla. De esta manera, dejó en claro la preocupación por sus familiares más directos considerando los duros momentos que han vivido.

Andrés Nara con Wanda y L-Gante. / Foto: @andres_r_nara

Firme, negó las versiones que apuntan a que Wanda estaría bloqueando el vínculo entre Mauro y las pequeñas. “Es equívoco que la madre, mi hija, dice que no quieren que estén con el padre. No, ella no quiere que sufran, estén incómodas y la pasen mal”, sostuvo, dejando en claro que el verdadero conflicto pasa por otro lado.

Uno de los episodios que más indignación generó en Andrés Nara fue un cruce ocurrido en un ascensor, cuando Mauro no habría querido delegar el cuidado de unas mascotas para evitar un tenso encuentro: “Lo que hubo en el ascensor se podría haber evitado con dos personas que tengan a los perritos y él no quiso”. Además, lo cuestionó por su aparente falta de compromiso: “¿No puede estar cinco horas llevando a las chicas a tomar un helado?”.

La charla también tuvo lugar para viejas heridas. Al referirse a la China Suárez, Andrés fue terminante: “Quería hacer un circo con esa señorita, que las nenas no querían”. Y no se guardó nada sobre Silvia, la exniñera: “Hubo unas situaciones por las que las nenas la pasaron mal”, denunció. Según el abuelo, existieron episodios de gritos y un ambiente de tensión que generaron incomodidad y hasta miedo en las niñas.

Desde Estambul, Icardi no se quedó callado y contestó a través de sus redes sociales. En un posteo encendido, el futbolista acusó a Wanda de impedirle tener contacto con sus hijas. “La madre me impide hablar con mis hijas. La madre impide que vea a mis hijas”, escribió en sus historias.