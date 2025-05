La drástica decisión que tomó Net TV con Luciana Elbusto por el escándalo con Diego Brancatelli: "Me dijeron 'no...'"

Los últimos días han sido complicados para Luciana Elbusto. Y es que desde que salieron a la luz los polémicos chats con Diego Brancatelli, no ha dejado de ser noticia. En un principio, ambos negaron tener una relación. Sin embargo, con el paso del tiempo, dieron el brazo a torcer y reconocieron su romance.

Fue por todo este escándalo que Luciana fue suspendida de Net TV, donde tiene un programa con Diego Suárez. Pero ahora, se conoció la drástica decisión que tomó el canal con la comunicadora: fue despedida.

El canal había suspendido a la periodista y ahora la despidió. Créditos: captura de pantalla Youtube América TV.

En LAM, Santiago Riva Roy, quien se encontraba con Luciana, contó lo que ocurrió: "Licencia forzosa. No puede ir a buscar sus cosas y ni siquiera la dejan hacer pis. Una vecina solidaria puso su losa a disposición".

Luego, Elbusto dio detalles: "Estoy con frío, acampando. El viernes, Diego (Suárez Mazzea) pidió que me guarde hasta el lunes, que venga. Y el viernes, cuando salió en LAM, Diego dijo que necesitaba que venga, que se iba a Brasil. Hablamos el fin de semana, le dije que evaluaba mi situación y tema personal de mis horarios. Me dijo 'por favor, andá'. 'Yo te voy, de última salgo por zoom', le dije. Y me avisan las autoridades que me quede tranquila y todavía no venga. Le digo: 'Estoy yendo, agarro mi ropa, el calzado'; y me dijeron 'no, no, no podés entrar'. Me dijeron que tenía prohibida la entrada".

Esto fue lo que dijo Luciana Elbusto en LAM

"Molestó de entrada que el martes conté lo que me pasó y me dijo que se sintió incómodo porque le mentí en la cara. Yo le expliqué a todos que mentí porque no quería contarlo. Necesité mi tiempo. Y resulta que el miércoles estuve en lo de Yani (Yanina Latorre), que es competencia. Lo hablé bien... y le había prometido a Yanina hace mucho y faltaría a mi palabra", explicó en torno al escándalo con Brancatelli.

Pero Ángel de Brito tuvo un importante gesto con la periodista y la invitó a ser parte del panel del programa. El periodista le dijo que viajara hacia el canal para firmar el acuerdo que la vincula como la nueva angelita y Luciana Elbusto no lo pensó dos veces y fue a América TV.

Ángel de Brito invitó a Elbusto a que sea panelista de LAM. Créditos: captura de pantalla Youtube América TV.

El periodista recibió la comunicadora en su programa, la abrazó, y ella saludó a cada una de las panelistas y también a Pamela David, que también se encontraba presente. Luego, Ángel le dio el contrato para que lo leyera y luego lo firmara. "Leelo tranqui y después lo vas a firmar. ¿Mañana podés empezar?", le consultó el conductor. "Sí", respondió Elbusto.