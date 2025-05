La China Suárez le respondió todo a sus seguidores sobre su polémico noviazgo con Mauro Icardi

Antes de producirse el picante cruce de mensajes con Yanina Latorre durante la transmisión en vivo de SQP de este martes, la China Suárez abrió la cajita de preguntas de su cuenta de Instagram para despejar dudas y generar aún más intrigas sobre lo que sus más de siete millones de seguidores quieren saber de su escandaloso noviazgo con Mauro Icardi.

Tras un fuerte descargo, la China abrió la comunicación con sus fans. La primera cuestionó: “¿Qué pensás sobre quienes señalan que no ayudás a Mauro a que se revincule con sus hijas?” a lo que la intérprete respondió: “Que no saben nada. Tienen siempre una sola versión y es malintencionada”.

También otros usuarios indagaron si la artista conocerá aún a más familiares de Mauro Icardi, entonces Suárez aseguró: “Si. Me falta conocer a mi suegra que ya iremos a verla en Canarias y a mi cuñada en Madrid. Ya habrá tiempo”.

María Eugenia respondió a las preguntas más incisivas de sus seguidores.

Foto: Instagram @sangrejaponesa

Algunas de las dudas que le llegaron no fueron del todo amables, de hecho son un evidente ataque directo, pero la China no se quedó callada y expuso todo. “¿Qué se siente que los lujos que tenés hoy sólo te los puede dar un macho y no vos misma?”. Ante esto, Eugenia refutó: “Trabajo desde los 10 años. Ahora tengo un novio generoso que me malcría y me hace regalos siempre”.

Algunos fans fueron benevolentes con las consultas que le hicieron en su cuenta de la famosa red social.

Foto: Instagram @sangrejaponesa

A continuación, la pregunta volvió a enfatizar sobre los menores a cargo de la actriz: “¿Vos entendés que Mauro no es el papá de tus hijos?”. Por su parte, la China enfatizó: “Obvio. Las que no lo entienden son ustedes. Mis hijos tienen a sus papás, gracias a Dios”. En el mismo sentido negó que los niños le dijeran “papá” a Icardi.

Otros usuarios cuestionaron su proceder ante la relación con las hijas de Icardi con Nara.

Foto: Instagram @sangrejaponesa

“¿Por qué estás como perrito faldero detrás de Mauro, si él ni mira para ver a dónde estás?”, cuestionaron. La explicación fue: “Voy atrás porque él es el protagonista acá. Yo me ubico en el lugar que me corresponde”.

En otro orden de cosas, ante el interrogante de “¿No te da lata que tus hijos te googleen y lean cosas horribles de tí?”, Suárez se benefició: “Mis hijos no googlean porque son menores los tres. También es una oportunidad para contarles que existen muchas mentiras y gente malintencionada. Ayuda a forjar su carácter”.