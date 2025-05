La exempleada de Wanda Nara destrozó a la mediática en un programa de canal América

Una antigua trabajadora del hogar de Wanda Nara, reveló detalles impactantes sobre su experiencia laboral durante los primeros años de relación entre la empresaria y el futbolista Mauro Icardi. La mujer llamada Analía Alvarado, quien se desempeñó como empleada doméstica, estuvo como invitada en un programa de chimentos de canal América, asegurando no solo haber trabajado sin contrato, sino también haber sido presionada para inculpar al exesposo de la mediática, Maxi López, de graves delitos.

Alvarado se presentó este martes en el programa A la tarde (América TV), allí afirmó que la ex de Mauro Icardi le adeuda tres años de salarios y relató: “Vamos a ver si hay justicia para las empleadas domésticas porque estamos en juicio desde hace once años. Trabajé en negro y ella me quiso hacer firmar un papel en blanco cuando ya tenía pensado dejarme sin trabajo”. Además, describió jornadas extenuantes sin días libres: “Dejaba a mi familia, que mis hijos eran chicos, y dejaba todo para ir con ella”.

Según el testimonio que Alvarado presentó en ciclo de canal América conducido por Karina Mazzocco, la rutina incluía tareas múltiples, desde cuidado infantil hasta labores domésticas, pero con escaso contacto con Nara: “Si no le decíamos que los chicos estaban enfermos, ella no se enteraba”. La empleada vinculó su ingreso al período en que la pareja regresaba de Brasil y criticó el trato hacia López: “Ella le daba prioridad a su pareja que era Mauro [...] Con Maxi era todo una batalla, peleaban mucho, ella no le quería dar los chicos”.

La exempleada de Wanda Nara hizo fuertes acusaciones en el programa conducido por Karina Mazzocco

Uno de los señalamientos más graves involucra un presunto plan para difamar al exfutbolista que fue marido de Wanda. “Me llevó a una fiscalía para que hable mal de Maxi. Me pidió que dijera cosas horrendas que hasta me da cosa decirlo”, expresó la mujer. Alvarado insistió en que se negó a falsear testimonios sobre abuso infantil, lo que habría precipitado su despido.

La exempleada de Wanda expresó que estaba indocumentada cuando trabajó para la mediática en el exterior.

Foto: Instagram @wanda_nara

Mientras la empleada detalló condiciones precarias durante una estadía en Europa. “Íbamos a ir a la embajada para que nos ayuden a volver [...] porque estábamos indocumentadas”. La abogada Ana Rosenfeld, representante de Nara, desmintió todo: “Es todo falso, es un invento. Mentiras y difamación”. El conflicto, judicializado hace más de una década, sigue pendiente de resolución.