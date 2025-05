La China Suárez hizo un lapidario posteo apuntando en contra de algunas periodistas

Mientras disfrutan de su estadía en Estambul, la China Suárez y Mauro Icardi fueron captados recientemente entrando al estadio del Galatasaray intentando esquivar a la prensa, mientras la actriz empujaba a sus hijos para acelerar su paso. Este Martes, cansada de ser criticada por algunas periodistas en distintos medios, la novia del delantero no dudó en hacer un fuerte mensaje y publicarlo en su cuenta de instagram apuntando directamente contra algunas especialistas del espectáculo.

A través de una historia de la mencionada red social, la China Suárez disparó en contra de algunas periodistas sin dar nombres. “Me encanta escucharlas a todas las santitas juzgar, señalar sentadas en un programa…”, comenzaba el picante mensaje de la pareja de Icardi, que acompañó con una foto de un primer plano de su rostro haciendo una sugerente mueca.

El fuerte descargo que hizo la China Suárez.

Foto: Instagram @sangrejaponesa

“Si yo hablara, las hago mier** a todas (emoji de carita tirando un beso) la diferencia es que yo no hablo ni me meto en la vida de los demás…”, continuaba el postero de la China Suárez, que si bien no da precisiones, se especula que puede referirse a panelistas como Yanina Latorre, con la que tiene un litigio en pleno proceso.

La actriz y el futbolista en el estadio del Galatasaray.

Instagram @sangrejaponesa

“Pero sepan que sé mucho más de lo que creen (Emoji de carita guiñando un ojo)”, finalizó la ex Casi Ángeles, generando un misterioso halo de incertidumbre respecto a la información que puede llegar a tener como para destrozar a las personas que evita nombrar, como el caso de Latorre.

En la siguiente historia, la China compartió un posteo de la exvedette Graciela Alfano quién la defendió abiertamente en su propia red social.