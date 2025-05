La China Suarez rompió el silencio y se refirió a los rumores de embarazo

Sin dudas que la China Suarez y Mauro Icardi se han convertido en la pareja del momento, pero no solo porque se muestran enamorados, sino porque también están inmersos en un gran escándalo diario con la ex del futbolista, Wanda Nara, con quien no paran de pelearse y de armar una guerra por las redes con los hijos de ambos en el medio.

Lo cierto es que este lunes por la noche la TV Pública emitirá un reportaje al que accedió la China Suarez donde finalmente rompió el silencio y se refirió a los rumores de embarazo que circulan desde hace tiempo. La actriz le contestó al periodista Gustavo Méndez sobre la posibilidad de agrandar nuevamente la familia con el futbolista.

El periodista contó: “Le pregunté, ‘¿la fábrica está cerrada?’. Y me respondió que por ahora no. Qué está cerrada, pero que no descarta la posibilidad”, señaló el panelista. En los últimos días se rumoreaba que la pareja estaría por revelar que estaban esperando un bebé.

Muy enamorados. Fuente: Instagram.

La China Suarez tiene a Rufina con Nicolás Cabré y dos más con Benjamín Vicuña: Amancio y Magnolia. Mientras que Mauro Icardi tiene dos nenas con Wanda Nara: Francesca e Isabella. Sin embargo, ahora están tan enamorados que nada está descartado por el momento. La pareja se comprometió hace pocos días en Miami y juntos se proyectan para el futuro.

Otro secreto que se conoció de la mano de la periodista Laura Ufbal es que la China Suarez e Icardi piensan realizar una gran compra.“Hay un edificio en Sunny Isles, una de las zonas más caras de Miami, que lo compró Bentley, la marca de autos ingleses. Por ahora es un pozo. Se va a empezar a construir, pero se va a estrenar en el 2027”. “El tema es que ellos fueron a ver lo que es la obra porque todavía el edificio no está”, señaló en referencia del reciente viaje de los novios a Estados Unidos.

“La idea de la China y Mauro es irse a vivir a Miami”, concluyó la panelista. Esto sería en el 2027 porque el futbolista tiene contrato con el club hasta el próximo año.