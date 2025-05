Condena y polémica familiar: Felipe Pettinato enfrenta críticas tras viralizar una tensa videollamada con su hija

El mediático hijo del conductor Roberto Pettinato ha vuelto a ser centro de una fuerte crítica, luego de que el Juzgado Correccional N° 1 de San Isidro lo declarara culpable de abusar de una adolescente en un hecho ocurrido en marzo de 2018. La justicia sentenció a Felipe Pettinato a nueve meses de cárcel en suspenso por el delito de abuso sexual simple, una decisión que luego fue confirmada por la Cámara de Apelaciones.

En medio de esta situación, el conductor compartió en su perfil de Instagram una grabación de una videollamada con la hija que tiene en común con Sofía Colasante. La conversación entre ambos rápidamente generó revuelo en las redes sociales debido al tono del intercambio, en el que claramente se ve el descontento de la niña y su incomodidad al hablar con su padre.

Para evitar el cumplimiento efectivo de la pena, Pettinato deberá someterse a un tratamiento psicológico y seguir ciertas reglas de conducta establecidas por el tribunal. De lo contrario, podría terminar tras las rejas. Este fallo judicial ha reavivado el debate en torno a su figura pública.

Felipe Pettinato compartió una videollamada privada con su pequeña hija

Durante el diálogo, la menor se mostró visiblemente irritada por las constantes llamadas de Felipe Pettinato. "¿Estás enojada?", le preguntó el imitador del Rey del pop. "Sí, porque todo el día me estás llamando. Ya estoy cansada de que me llames todo el día", respondió la niña con evidente fastidio y una convencida negativa.

El imitador del Rey del pop está acusado por abusar de una adolescente.

Foto: instagram @felipettinato

Pettinato intentó justificarse en la incómoda videollamada diciendo: "Me gusta hablar con vos", a lo que su hija replicó: "A mí no". Ante su insistencia con el encuentro repitiendo: "Mañana nos vamos a ver...". La pequeña fue contundente: "No me vas a buscar mañana porque ya estoy harta de vos, no me da gracia". El video desató críticas en redes sociales por la actitud del conductor y la incomodidad expresada por la menor.