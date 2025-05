Los tres pedidos especiales de Mario Pergolini para volver a la televisión: "Que se vuelvan a hacer cosas"

Después de mucho misterio, idas y vueltas, ironías y hasta frases filosas, parece que el esperado regreso de Mario Pergolini a la televisión está cada vez más cerca de concretarse. Aunque él se encarga de jugar al enigmático, las piezas se van acomodando y todo apunta a que su vuelta será en la pantalla de eltrece.

Los pedidos especiales de Mario Pergolini para volver a la televisión

En diálogo con Intrusos, Pergolini no esquivó el tema, aunque lo hizo con una mezcla de sarcasmo y humor que dejó a todos con más dudas que certezas. “La tele está muerta. Están necesitando nuevos muertos. Estamos viendo, siempre me piden volver”, lanzó con una sonrisa.

El comunicador vuelve a la televisión. / Foto: Captura de América TV

Sobre el acuerdo con la emisora, reconoció un error de cálculo: “Fui un tarado. Hice algo que, yo que siempre estoy acostumbrado a negociar, lo hice mal”. Según él mismo contó, le hizo exigencias a Diego Guebel pensando que no se las iban a conceder... pero se las concedieron.“Plata, plata y plata”, soltó sin vueltas, y dejó en claro que quiere cobrar en dólares y esa fue la petición del comunicador.

A pesar de su tono relajado, Mario Pergolini dejó ver que no vuelve por nostalgia ni por romanticismo, sino porque el proyecto lo seduce de verdad: “Si volviera a hacer algo, lo haría como hace 15 años y es imposible. Que tenga un buen tamaño, presupuesto y que se vuelvan a hacer cosas”, expresó dejando en claro que no está dispuesto a bajar la calidad de sus trabajos.

Las dos figuras se han reencontrado. / Foto: Archivo

Cuando le consultaron sobre Adrián Suar no dudó en meter una chicana: “Todavía no tomamos la decisión del todo... a Suar le acaba de agarrar... bueno, un infarto no. Si no le agarró con (Viviana) Canosa”. Todo indica que las negociaciones están avanzadas, pero Pergolini prefiere que el misterio siga generando ruido.

Desde el entorno del canal ya dan por hecho que el regreso será junto a Rada, con quien tiene muy buena relación. “Con Rada nos llevamos bien, muchas veces quisimos trabajar juntos... ¿Cerró? Sabemos que Rada vuelve a la televisión. No sabemos con quién... y Mario vuelve en el caso que todo este Universo que estamos pidiendo cierre perfectamente”, dijo con una sonrisa.