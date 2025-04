Mario Pergolini apuntó muy picante contra Viviana Canosa: "No se puede..."

Viviana Canosa ha sido el centro de atención en las últimas semanas por las importantes denuncias que hizo en Viviana en vivo, el programa que conduce por Eltrece.

A raíz de esto, varios periodistas han sido consultados por este tema para saber qué opinan al respecto. Ahora, fue el turno de Mario Pergolini.

El comunicador fue abordado por un cronista de LAM y terminó protagonizando un gracioso móvil. Sin embargo, después Pergolini se puso serio y dio su opinión sobre las denuncias de Canosa en la televisión.

"Nadie por arriba de 55 le importa lo que dijo Viviana Canosa", comenzó diciendo muy picante el periodista. Luego, Mario expresó: "Televisión y Ética están mezclando, creo que no se puede ensuciar porque sí a lo loco".

Esto fue lo que dijo Mario Pergolini en LAM sobre Viviana Canosa

"Pero esto se le fue de la mano a todos, porque todos los que dicen que no es ético lo amplificaron", añadió el comunicador. Respecto a las denuncias de Viviana, Mario Pergolini sumó: "Lo más lógico sería no hablar del tema si la verdad no corresponde".