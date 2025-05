Wanda Nara lanzó una curiosa indirecta mientras la China Suárez viaja a Turquía: "Una noche soñada en Estambul"

Wanda Nara parece no poder pasar de página. Y es que la Bad Bitch volvió a utilizar una de sus milenarias técnicas para, posiblemente, referirse a la China Suárez. Mientras los tortolos se encuentras camino a Turquía, con los hijos de la mujer que, según Nara, "se cargó otra familia", la empresaria apostó por usar su Instagram para 'tirar palitos', otra vez.

La actriz logró tomarse el avión que la llevará a Estambul, el país en donde se desarrolla futbolísticamente Mauro Icardi. Pero, no viajaron solos ni es una luna de miel como muchos exclaman; sus hijos, Rufina Cabré, Magnolia y Amancio Vicuña, también viajaron para la ciudad de los sueños de Wanda.

La historia de Eugenia Suárez. Créditos: Instagram / @sangrejaponesa

A través de su cuenta oficial de Instagram, Suárez compartió los primeros detalles del viaje. Dicha aventura incluyó un vuelo privado para los cinco integrantes de la familia. En las imágenes posteadas se los ve relajados y disfrutando del largo trayecto que les espera.

El vuelo ocurrió en las primeras horas del domingo, la China Suárez publicó una historia con un breve video grabado dentro del avión. En él se puede observar a la expareja de Wanda Nara sosteniendo en brazos a Amancio, mientras Rufina y Magnolia también aparecen cómodamente ubicadas. Arriba de la grabación, la actriz escribió “Günaydn Istanbul”, (buen día).

En la otra cara de la moneda, Wanda Nara aprovechó para demostrar sus logros y vivencias en la ciudad turca. En las últimas horas, la Bad Bitch destacó tres publicaciones en su perfil de Instagram, en dos de ellas se aprecia su presencia en Turquía.

Las publicaciones de Wanda Nara y una clara indirecta. Créditos: Instagram: @wanda_nara

En la primera imagen, la mujer de 38 años expresa: "Siempre pensé que Italia era mi segunda casa, pero que puedo decir de Estambul, en cada esquina un beso y un abrazo. Los amo y me vuelvo con mucho amor (...) Si la agenda mía y la de mis hijos me lo permiten tendrán la verdadera novela Turka". Dichas imágenes fueron publicadas el 25 de febrero, un mes después de que Mauro Icardi y la China Suárez confirmaran su noviazgo.

Mientras la segunda publicación evidencia fotos en la playa junto a sus hijas más pequeñas, la tercera imagen termina por cantar las intenciones de la empresaria: "BEST WOMAN OF THE YEAR. Europa Awards Thanks. Una noche soñada en Estambul", por el premio recibido en la ciudad turca como 'la mujer del año' y donde posó con un vestido rosa chiclé.