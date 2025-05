Alex Caniggia le pidió una fortuna a un youtuber para una entrevista y estallaron las redes

En el mundo del streaming y las entrevistas virales, no todo lo que brilla es oro. Matías Bottero reveló una experiencia para el olvido que vivió al intentar convocar a Alex Caniggia para su programa Entre dos suculentas. La intención era buena, pero todo terminó en un verdadero escándalo cuando el mediático habría pedido una gran cantidad de dólares para sentarse a charlar frente a cámara.

¿Sinvergüenza? Este es el monto que Alex pidió para estar en un streaming

En una charla con el también youtuber Martín Cirio, Bottero no se guardó nada y relató paso a paso cómo fue la negociación fallida con El Emperador. Según su versión, cuando le planteó que el proyecto era sin fines de lucro y sin presupuesto para pagar invitados, Caniggia fue contundente: no daba entrevistas por menos de cinco mil verdes. “Yo por eso no salgo de mi casa. 5.000 dólares o nada”, habría sido la respuesta del hijo de Mariana Nannis.

El streamer que quiso entrevistar a Caniggia. / Foto: @matiasbottero

El video con el relato se viralizó rápidamente en X, y no tardaron en llover las opiniones cruzadas. Mientras algunos apoyaron a Bottero por su honestidad y transparencia, otros se lanzaron contra Alex con munición gruesa. “Si Alex Caniggia no tuviera ese apellido, no lo conoce ni su tía”, escribió un usuario, reflejando la indignación de una parte del público que no entiende cómo puede poner semejante precio a una entrevista.

Sin embargo, también hubo quienes defendieron la postura del ex Hotel de los Famosos, argumentando que su imagen tiene un valor y que está en su derecho de cobrar lo que considere. “Es un personaje que genera, guste o no. Y si quiere ponerle precio a su presencia, está en todo su derecho”, escribió otro internauta.

Los usuarios de X dieron sus opiniones sobre el caso. / Foto: @matiasbottero @alexcaniggia

Más allá del debate sobre honorarios y fama heredada, lo cierto es que el cruce entre Bottero y Caniggia deja al descubierto cómo funciona el detrás de escena de muchas entrevistas en redes. Lo que parecía una simple propuesta de contenido terminó convirtiéndose en una polémica con repercusión nacional.