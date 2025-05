En medio del escándalo por la separación de Alex Caniggia, revelaron una insólita anécdota de Mariana Nannis y sus polémicas excentricidades

Este viernes en SQP (América TV), Yanina Latorre contó una insólita anécdota de cuando tenía 28 años y Mariana Nannis la invitó un verano al lujoso hotel porteño en el que se alojaba con sus pequeños hijos Charlotte y Alex Caniggia.

"Un verano estábamos acá, los chicos se iban de pretemporada, Mar del Plata, hotel manantiales y ellos vivían en el Sheraton, por que ella desde que se fue a vivir a Europa jamás quiso volver a vivir a la Argentina", comenzó la desopilante historia que relató Yanina sobre la madre de Alex Caniggia que data de casi 30 años atrás.

"Enero, me habla, me invita a la pileta, voy con ella a la pileta. Yo llego a la pileta con 28 años, tanga, divina, vestidito, me acuesto y aparece Mariana Nannis con un vestido Versace, todo apretado hasta el piso, con un abrigo de piel, 30 grados a la sombra enero en Retiro", la historia que Latorre contaba, fiel a su estilo humorístico, generó las risas inmediatas de su panel que no acreditaba lo que escuchaba sobre la excentricidad de la exesposa de Claudio Paul Caniggia.

Yanina Latorre contó una increíble anécdota sobre Mariana Nannis

"Se me sienta al lado, le caían las gotas, pero nunca se sacó el tapado de piel ni el vestido de Versace, los pibes nadaban y cuando había que sacarlos de la pileta se levantaba el vestido, caminaba, agarraba pibes y traía, los pibes comían helado con papas fritas", expresó Yanina en medio de un clima distendido, generado por el su clásica forma de hacer un cuentito con una historia, que en este caso contenía tamaña revelación casi delirante, pero real sobre la exesposa de Caniggia.

El remate de la insólita anécdota sobre Mariana Nannis llegó cuando la conductora contó: "Después de una hora y media de verla transpirar con el abrigo de piel le digo: "¿Por que estás vestida así?, yo estaba toda entangada y me dice: "Por que es enero y yo sigo la temporada de Europa, para mí es invierno"". En medio de las risas agregó: "Vestida de invierno todo el verano, me la pasé yendo a la pileta del Sheraton y la chica con el tapado de piel estoica".