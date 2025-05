Una conductora de canal América retó al aire a un miembro de su producción

Este viernes en SQP (América TV), en medio del debate sobre las controvertidas declaraciones del periodista Pablo Duggan en relación a la entrevista que le realizó Mariana Brey al presidente Javier Milei, se vivió un breve momento de incomodidad al aire. Si bien para algunos puede llegar a pasar desapercibido, revela el intenso ritmo de Yanina Latorre en la conducción de su programa y su molestia cuando advierte que su producción no la está siguiendo.

La especialista en espectáculos de canal América, intentaba recordar un nombre mientras traía a colación el relato de algo que había sucedido en el programa liderado por Ángel de Brito, por lo que expresó: “¿Ustedes se acuerdan el caso de?...¿Cómo se llamaba?, me olvidé todos los nombres”.

Entonces, al buscar con la mirada a alguien que le ayudara a recordar, dirigiéndose a una de sus asistentes de producción que se ubicaba detrás de cámaras, Yanina Latorre seriamente, y algo molesta, expresó: “Antonela, mi amor, en vez de boludear, el tenista, el que tuvimos el problema que fue Pía a Chile…”.

Yanina Latorre retó a una miembro de su equipo de producción mientras estaban en vivo

Una vez que obtuvo el nombre que buscaba, la conductora continuó como si nada con el debate que estaba teniendo con sus panelistas en el estudio de canal América. Pese a que el momento fue algo incómodo, algunos de los integrantes del panel de SQP se tomaron el momento con algo de sorpresa, seguido de una leve risa, acentuando lo que acababa de ocurrir.

Yanina Latorre le llamó la atención a una integrante de su equipo mientras estaban al aire en SQP.

Foto: Captura pantalla canal América

Esta situación pone en evidencia que Yanina busca sostener un ritmo al aire tanto delante como detrás de cámaras, queda claro que fiel a su picante estilo, la comunicadora no maltrató a su colega, pero sí dejó en evidencia que alguien de su producción no estaba prestando atención mientras estaban en vivo, y no dudó en marcar el error en pleno aire.