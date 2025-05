La polémica conductora de canal América que apareció en una página de escorts

Los enfrentamientos en el mundo del espectáculo no dejan de asombrar por su creatividad, y esta vez un nuevo altercado dejó un momento bochornoso involucrando una exitosa conductora y panelista de América TV. Según reveló en un programa de chimentos de la señal, una persona que sabe quién es, le habría hecho una peculiar venganza.

Yanina Latorre denunció que una mujer, buscando vengarse, difundió su número telefónico en un portal de acompañantes íntimas llamadas escorts. “Hace dos años que alguien me publicó en una página de escorts bajo el nombre de Tania. Tengo grandes sospechas de quién es, mandé varias cartas a documento. Una persona que para vengarse de mí, se le ocurre publicarme en una página de pu*** para que 40 pelt*** me pregunten cuánto está el servicio”, relató la panelista de LAM (América TV).

Además, la panelista afirmó que sigue recibiendo mensajes de desconocidos de esa página web de escorts, ya que según su versión, cada vez que alude a la posible responsable: “Al otro día me publica de nuevo, a buen entendedor, pocas palabras”.

Yanina Latorre contó en LAM cómo apareció en una página de escorts

La comunicadora cuestionó los motivos de su presunta acosadora, por eso Yanina continuó sugiriendo cierta familiaridad con el medio: “Si me quiero vengar de alguien, no publico en página de Escorts porque no sé cuáles son. Para mí que ella debió haber trabajado ahí. Aparte, hay que tener mucha imaginación para escribir todo eso, ya lo habrá escrito antes”.

Yanina sabe quién podría ser la responsable detrás de esta peculiar venganza.

Foto: Captura Canal América

Según Latorre, el anuncio la describe como: “Soy Tania, tengo 29 años, soy mimosa”, y agregó: “No pone una foto mía, pone la de un cu** y agrega ‘mandame muchos mensajitos al Whats App’ y me están taladrando los tipos”.

Durante el programa de América TV, reprodujo un audio de un presunto cliente: “Hola, buen día ¿Cómo estás Tania? Te mando un audio por (...) Yo vivo en Palermo”.

Finalmente, Yanina expresó su indignación ante la situación exponiendo: “Lo peor es que muchos tienen la foto de la mujer y el hijo. Es una página un poco marginal y es como clasificados. Cuando esta prostituta se calienta, me publica y me empiezan a escribir”.