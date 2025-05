Tras la polémica separación con Wanda Nara, L-Gante fue visto con un nuevo amor en un auto

El artista urbano Elián Valenzuela, popularmente reconocido como L-Gante, generó revuelo en las redes al aparecer junto a una desconocida mujer en un video compartido en sus plataformas. El clip, de tono humorístico, se difundió poco después de que finalizara su polémico romance con Wanda Nara, despertando curiosidad entre sus seguidores.

Al ser abordado por la prensa, el músico se mostró evasivo respecto al vínculo con su acompañante. “No quiero hablar hoy. No, no ando con nadie, no estoy en nada con nadie”, aclaró desde su vehículo. Sobre la presencia femenina a su lado, El exnovio de Wanda agregó: “Es una amiga, es una amiga de hace tiempo”, sin profundizar en detalles.

La situación tomó un giro cómico cuando Pablito Castillo, un influencer famoso por sus sketches virales, intervino caracterizando a La Pelo, un personaje recurrente en sus contenidos. “Soy la Pelo. Lo conozco yo de la grabación”, bromeó. L-Gante, siguiendo la dinámica, confirmó entre risas: “Sí, es una bailarina de un videoclip”.

L-Gante interceptado por la prensa en un auto junto a una misteriosa figura

Castillo, conocido por sus colaboraciones con figuras como Luck Ra y Paulo Londra, aprovechó para relatar una peculiar anécdota sobre su supuesto romance con el cantante. “Es un amor, lo amo. Yo estaba en un boliche, estaba cagado y no llevé plata en toda la noche. Él me convidó a un trago, yo no compré nada en toda la noche. Me hizo subir al VIP porque yo no tenía plata para el VIP”, exageró en tono paródico. Lo que dejó de lado el rumor de una nueva relación amorosa después de haber terminado con Wanda hace relativamente poco tiempo.

El cantante de cumbia terminó recientemente su relación Wanda Nara.

Foto: Instagram @wanda_nara

Ante las jocosas declaraciones, L-Gante respondió con ironía: "No fue tan así como dice ella", antes de alejarse del lugar. Según adelantó el creador de contenido, este material sería solo el primero de varios videos similares que publicarían en los próximos días, manteniendo el misterio y el entretenimiento entre sus fanáticos.