Qué le pasó a Martin Ku: apareció con el rostro vendado y preocupó a sus fans

El escándalo de los videos sobre empleos dudosos en Rusia quedó atrás para Martin Ku, aunque la sociedad en general no lo haya olvidado. Según las imágenes publicadas en su cuenta de Instagram, vivió un momento muy particular que lo llevó a mostrarse con todo el rostro vendado ¿qué le pasó?

A qué se debe la foto publicada por Martin Ku

El posteo realizado por Martin Ku preocupó a todo el mundo debido al estado en el que se mostró en las imágenes a través de su Instagram. Para llevar tranquilidad a todos sus seguidores, aclaró a qué se debe la gran cantidad de gasas que le cubrían el rostro y aseguró que se operó para resolver un problema respiratorio.

El primer posteo del ex Gran Hermano. / Foto: @martinku98

"Todo ok. Me operé de la nariz para poder respirar mejor. Y de paso me hice algunos retoques estéticos", expresó el exparticipante de Gran Hermano, uno de los realitys más importantes de la televisión argentina. Por otro lado, en la misma publicación agradeció a todos aquellos que le expresaron preocupación por su estado de salud: "Gracias por todos los mensajitos y por preocuparse".

Martin Ku se operó la nariz. / Foto: @martinku98

Más adelante en el tiempo, Martin Ku recibió el alta y quiso mostrar los detalles de su recuperación a las personas que lo siguen en sus redes sociales. Para esto, mostró como su nueva pareja, Manón Chiavon, asistía cada atención que el necesitaba en medio de su proceso de mejoría.

“Ya estamos en casa, acá la cenita, preparada por ella”, comentó el participante de Gran Hermano, al tiempo que le dedicó un breve mensaje de amor junto a emojis de corazones: “Gracias”, fueron sus últimas palabras y, de esa manera, relajó a quienes se mantuvieron preocupados pensando que había ocurrido algún incidente totalmente grave.