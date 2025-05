El peligro del hackeo: una conocida periodista de TN fue robada en plenas vacaciones por Europa

Durante un viaje familiar por Europa junto a sus padres, la reconocida comunicadora Paula Bernini compartió a través de su cuenta de Instagram una angustiante situación que le tocó enfrentar mientras disfrutaba sus merecidas vacaciones.

A través de una serie de stories en Instagram, la periodista de TN confesó: "1 de la mañana y no me puedo dormir porque no tengo buenas noticias". Y agregó: "Vulneraron la seguridad de mi home banking. Sí, me hackearon el home banking, algo que yo no escuché nunca, porque supuestamente todo lo que es la seguridad de los bancos es efectiva".

La comunicadora, integrante del equipo de TN y El Trece, explicó que en esa misma cuenta afectada por el temible hackeo, guardaba fondos en moneda local y divisas extranjeras. "En mi caja de ahorro, en pesos y en dólares, yo había depositado plata de mi papá también para poder pagar los gastos que hacíamos acá en Europa con las tarjetas", detalló angustiada.

Paula Bernini reveló el dramático episodio que vivió estando de viaje con su familia

El triste descubrimiento de Paula Bernini ocurrió cuando intentó realizar un pago rutinario: "Hoy me metí para poder pagar justamente las tarjetas y me di cuenta de que no tenía la plata". Expresó su incredulidad ante lo sucedido, destacando que nunca imaginó un fallo de este calibre en un sistema bancario.

"No puedo creerlo, porque siempre hablamos de que te pueden hackear determinadas plataformas, determinadas redes, pero el home banking, la seguridad de un banco, no lo puedo creer", concluyó Bernini, evidenciando su conmoción por el inesperado ataque cibernético que la transformó en otra víctima del hackeo .