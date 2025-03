"Estas cosas pasan": Martín Seefeld reveló el terrible episodio que sufrió en las últimas horas

En las últimas horas, Ángel de Brito, a través de su perfil en X (anteriormente conocido como Twitter), anunció que le habían hackeado la cuenta de WhatsApp de Martín Seefeld y enseñó el mensaje que despertó la sospecha del conductor de LAM.

"Consulta solamente, Necesito cambiar 7500 Dólar Blue cara grande a $1250. Pero estaría necesitando pesos vía transferencia. Si te sirve o sabes de alguien, ¿me avisas?", fue el mensaje que le envió el hacker haciéndose pasar por el actor.

El posteo de Ángel de Brito sobre el hackeo que sufrió el actor. Créditos: captura de pantalla X @AngeldebritoOk.

Momentos después, Seefeld publicó un video en Instagram (@Seefeld.martin) confirmando el hackeo para evitar que sus amigos caigan en aquella estafa.

"Hola, ¿cómo están?. En esta oportunidad estoy haciendo esta historia solo para avisarles que me hackearon el teléfono, que están pidiendo plata a todos mis contactos", comenzó diciendo el artista.

Este fue el video que compartió Martín Seefeld en sus historias de Instagram

"Algo que no puede evitar y bueno, estas cosas pasan. Hay un montón de gente que está intentando siempre lucrar con el trabajo de otros, con la honestidad de otros, pero no soy yo. No estoy pidiendo plata, no hace falta, estoy bien", aclaró.

"Les agradezco mucho a los que se preocuparon, a todos los que me han llamado y trato a través de este video de avisarles a la mayor cantidad de gente posible, que por supuesto no tienen que dar un peso. Les mando un beso grande y perdón por todas las molestias que pude, o se pudieron, ocasionar", concluyó el actor.