Mariana Brey y Marcela Feudale discutieron en vivo y se dijeron de todo: ¿Qué pasó?

Luego de la abrupta caída del proyecto de ley de "Ficha limpia", las opiniones se diversificaron, algunos estuvieron a favor y otros, en contra. Entre tantas posturas, en la mañana del miércoles se evidenció fuerte y claro la mirada de Marcela Feudale y Mariana Brey. En un intercambio de ideas en Duro de Domar (C5N), las periodistas defendieron sus ideas en un tono elevado.

Mariana Brey comenzó hablando de la versión periodística que indicaba que los dos senadores misioneros que no fueron decisivos para que la ley no prosperara habrían respondido a un pedido que le hizo Javier Milei a Carlos Rovira. "No atiende el teléfono. Nadie sabe si efectivamente el tipo dijo lo que decimos que dijo".

Son uno, dos periodistas, los que escribieron como textual porque dicen tener la información exacta. Ahora, ¿Dónde está Rovira? Dónde están los senadores de Misiones se dieron vuelta ¿Cómo no van a dar la cara?", dijo elocuente, Brey.

Marcela Feudale decidió responder: "El Presidente puede cubrirse porque tiene abogados". A lo que Brey contestó "¿Pero a quién va a denunciar? Nadie va a ir preso por mentir. Yo te lo juro a vos porque es una mentira y no pasa nada."

La charla fue pasando y lo que comenzó en un intercambio de palabras terminó en una pelea, donde la conversación se volvió inentendible. Las diferentes posturas políticas quedaron más que expuestas.

Cuando Marcela expresó el tema como una vergüenza, Mariana dijo: "Nosotros deberíamos saber a quiénes estamos votando cuando son diputados. Si quiere rellenar la lista", algo que Feudale respondió: "Cada vez es menos la gente que va a votar. Esto es dramático. ¿Sabés por qué? Porque la gente dice, amigo, no se están acordando de mí. O sea, hay un problema de la dirigencia política. que le está soltando la mano a la gente. No me resolvés los problemas. O sea, muchachos, pónganse las pilas".