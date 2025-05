Jorge Rial apuntó contra Javier Milei tras la entrevista con Mariana Brey: "Lo que me parece mal es que..."

El pasado lunes 12 de mayo, en A la Barbarossa compartieron la entrevista que Mariana Brey le hizo a Javier Milei para el programa de Telefe. Sin embargo, la nota no estuvo exenta de la polémica. De hecho, Nancy Pazos, que es panelista del ciclo, se ausentó de A la Barbarossa por la entrevista.

Por otro lado, Jorge Rial opinó en Argenzuela sobre esta nota y apuntó contra el Presidente de la Nación Argentina.

El periodista criticó al Presidente de la Nación.

"A Mariana se la critica y a mí no me parece, no está mal que haga una nota con ella. A mí lo que me parece mal es que Milei no le de una nota a periodistas opositores. Hay gente enojada, pero nosotros no. Insisto me gustaría que también de entrevistas a quienes no piensan igual", afirmó el periodista.

Mientras que, en Intrusos, hablaron con Beto Casella, que también dio su punto de vista sobre el tema.

Beto Casella también opinó sobre la nota de Brey y Milei.

"A mí me parece simpático y fabuloso para la carrera de Mariana, que está en una evolución. Ella viene del mundo del espectáculo, y todos los cruces que tuvo en 'Duro de Domar' le vinieron bárbaro, es un lugar interesante bancársela en un programa con un núcleo duro que piensa diferente, también le hacen bullying en las redes y aguanta bien. Igual, entrevistar a un presidente siempre trae quilombo, porque hay mucha envidia, también. Siempre va a haber cuestionamientos. A Brey yo la conozco y tiene un carácter fuerte, ella se posicionó y se la viene bancando", expresó el conductor de Bendita.