El actor que furioso abandonó en vivo una entrevista con Esteban Trebucq insultó a Pepe Ochoa

Este martes durante su participación en Tremenda Mañana (Bondi Live), el ciclo que lidera Esteban Trebucq, el reconocido actor Alfredo Casero decidió retirarse furioso antes de lo previsto. La razón fue la incomodidad que le generaron los sonidos provenientes de afuera del estudio, los cuales le impidieron continuar con la conversación con tranquilidad.

Pepe Ochoa, uno de los involucrados en la situación, relató lo sucedido en Algorímetro, el espacio de Francisco Salmain y Federico Clarat en Radio Metro. Explicó que, aunque intentó disculparse, Alfredo Casero ya había optado por marcharse del programa conducido por Trebucq. “Alfredo la verdad que un poco piró, piró solo, porque la realidad, sabe cómo es que bajás de un ascensor y te acomodás hasta esperar el pase, nosotros pasamos hacia el fondo y nos encerramos en una cocinita, entiendo que en ese trajín sí hubo ruido, no entramos a los gritos, y en un momento yo me meto en la cocina y entiendo que en todo ese momento de ruido, simplemente a Alfredo le debe haber molestado, cosa que, nada, es un ir y venir de gente caminando, no es que entramos a los gritos ni con una batucada, de hecho yo siempre saludo a todo el mundo en silencio y me metí dentro de una cocina que es minúscula para terminar de armar algunas cositas del programa”, detalló el periodista.

Según Ochoa, el humorista reaccionó de manera abrupta, pese a que el conductor Esteban Trebucq intentó desactivar la inminente ira del controvertido humorista. “Cuando nos metemos, solo escucho a Alfredo que estaba hablando muy alterado de ‘silencio, silencio, silencio’, entonces cuando me iba a hacer cargo de esa situación, porque obviamente estábamos, o sea, los que habíamos llegado éramos nosotros, que éramos cuatro, entonces salí para decirle a Alfredo, Alfredo pará, perdón, ¿qué pasó? Y Alfredo se para y se va, mi intención fue un pedido de disculpas”, afirmó el panelista de LAM (América TV). Sin embargo, también aclaró que no consideró necesario un tono solemne que pensó que Alfredo Casero esperaba. “Después la manera, el modo, tal vez no fue tan solemne como él pretendía, lo cual me chupa medio un huevo, porque la realidad es que no estábamos haciendo un piquete ni una batucada ahí, entiendo igual que personas como Alfredo necesitan mucho silencio dentro del estudio, lo cual yo lo respeto”, agregó.

El incómodo momento en el que Alfredo Casero abandonó en vivo la entrevista con Esteban Trebucq en Bondi Live

Más tarde, Ochoa se comunicó con Trebucq para pedirle disculpas, ya que nunca tuvo la intención de interrumpir el programa. “En un momento yo pensé que me iba a venir a buscar, yo estaba encerrado en la cocina, yo seguí con la reunión de producción y después obviamente hablé con el pelado Trebucq, porque la verdad que a él sí le tengo que pedir perdón, porque mi intención no fue, bajo ningún punto de vista, que Alfredo se pare y se vaya, pero bueno, me dio un poco la sensación de que tenía ganas de irse”, confesó.

El picante posteo de Alfredo Casero insultando a Pepe Ochoa.

Foto: X @agencialavieja

El intercambio continuó en redes sociales, donde Ochoa comparó el episodio con un sketch de Cha Cha Cha, a lo que Casero respondió con ironía: “La conch* tuya parecía”. La anécdota generó repercusión, dejando en evidencia los roces que pueden surgir cuando algo le incomoda al humorista.