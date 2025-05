“Nunca me pasó”: La China Suárez rompió el silencio y confesó su amor por Mauro Icardi

Eugenia La China Suárez sorprendió a todos al abrir su corazón como pocas veces lo hace. En una entrevista íntima con Gustavo Méndez en el ciclo La Pasión, la actriz se animó a hablar de su presente emocional y dejó declaraciones que no tardaron en convertirse en tendencia.

La entrevista profunda donde la China confesó su amor a Mauro Icardi

Uno de los momentos más comentados de la nota fue cuando se refirió a su vínculo con Mauro Icardi, con quien ya se la había vinculado sentimentalmente, pero sin demasiadas confirmaciones oficiales. Con una sonrisa y sin rodeos, lanzó una frase que dejó a todos con la boca abierta: “Todo es mejor si está él. Es un nivel de compatibilidad que no había experimentado nunca. Yo re envejecería al lado de esta persona”.

Mauro Icardi y la China Suárez. / Foto: @mauroicardi

En un tono íntimo y sin rodeos, la China expresó que esta relación la atraviesa de una forma distinta a las anteriores, algo que incluso se refleja en su día a día: “Esa cosa de compañerismo. Querer estar todo el día con esa persona, yo siempre le huía, y ahora todo es mejor si está él”, explicó, refiriéndose a las críticas por acompañar al futbolista hasta a reuniones con sus abogadas.

¿Envejecerán juntos? / Foto: @mauroicardi

La sinceridad fue el tono dominante de la entrevista. Frente a las cámaras, Eugenia Suárez no dudó en mostrar su lado más romántico y vulnerable: “A él le pasa lo mismo. Nos reímos, es un vínculo súper sano”. Y volvió a lanzar una frase que ya había generado revuelo anteriormente: “Yo re envejecería al lado de esta persona”. Vale recordar que algo muy similar dijo de Rusherking en su momento, cuando escribió en Instagram la siguiente frases al terminar su relación con el cantante: “Tener que soltar a la persona con la que querías envejecer es triste”.

En Arriba Argentinos, la periodista May Martorelli analizó el impacto de esta entrevista y no dudó en decir que este gesto de honestidad cambió la percepción pública de la actriz. “La China no suele hablar. Pero cuando lo hace, te das cuenta de que hay mucho más detrás de lo que se muestra en redes. Esta entrevista fue clave, porque no buscó caer bien, sino mostrarse real”, explicó.

Pero eso no fue todo. La charla también giró hacia temas personales como la maternidad y la posibilidad de agrandar la familia. Aunque no dio una confirmación concreta, la actriz dejó entrever que no le cerraría la puerta a volver a ser madre, incluso deslizando que se siente en un momento de su vida donde podría permitirse pensar en casarse, algo que históricamente había descartado.