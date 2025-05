Mirtha Legrand se cruzó con Javier Milei y tuvo un contundente guiño

En la noche del lunes, Roberto Piazza llevó a cabo un desfile muy especial en el que celebró sus 50 años en el mundo de la moda. Los invitados más destacados no solo fueron Javier Milei y sus funcionarios más allegados, sino también Mirtha Legrand, quien fue crítica del Gobierno en varias ocasiones.

Si bien “la Chiqui” tuvo el privilegio de haber recibido al presidente tras asumir su cargo, además de haber sido la “celestina” entre él y Fátima Flórez, en el último tiempo la conductora cuestionó algunas de las medidas del Presidente y la situación del país.

Sin embargo, ahora que Mirtha Legrand coincidió con Javier Milei en “Señor Tango” por el desfile de Piazza, la diva aprovechó que le dieron el micrófono y le hizo un contundente guiño al mandatario.

Desde el palco en el que estaba, dio un pequeño discurso donde felicitó al diseñador por su trayectoria, pero le pidió tener una última palabra. Fue así que miró hacia el sector donde estaba el presidente junto a su hermana Karina, la ministra Patricia Bullrich y el vocero Manuel Adorni, y expresó: “Viva la libertad, carajo”. Tras esto, el jefe de Estado se rió y aplaudió el gesto de Mirtha.

Qué había dicho Mirtha Legrand sobre Javier Milei

Una de las críticas más recientes que le hizo “la Chiqui” estuvo relacionado con las jubilaciones. No solo cuestionó los haberes, sino también los enfrentamientos en las afueras del Congreso.

“Yo pensé que con este Gobierno no íbamos a tener esta violencia”, manifestó tras la caída de la reforma jubilatoria en septiembre del año pasado. “Yo lo veo por televisión y me da pena, me da miedo”, agregó.