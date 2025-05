Mirtha Legrand no se guardó nada y dio su categórica opinión sobre León XIV

Fiel a su estilo elegante y siempre atenta a los grandes acontecimientos del mundo, Mirtha Legrand no tardó en compartir su opinión sobre la reciente elección del nuevo líder de la Iglesia Católica. A 17 días del fallecimiento del Papa Francisco, el Vaticano anunció oficialmente la elección del cardenal estadounidense Robert Prevost como el nuevo Sumo Pontífice.

La opinión infaltable de Mirtha Legrand sobre León XIV

La diva de los almuerzos dedicó un espacio en su programa La Noche de Mirtha para referirse al tema. Con sus tradicionales palabras medidas y emotivas, expresó: “El jueves fue elegido Papa el cardenal Robert Prevost, nacido en Estados Unidos. Tomó el nombre de León XIV. Quiera Dios que lo ilumine para conseguir la paz en el mundo y continuar el legado de Francisco. Dios quiera”.

Mirtha Legrand opina de todo. / Foto: Captura TV

No se quedó solo en el anuncio, sino que también compartió con sus televidentes la impresión que le causó la figura del nuevo Papa. “A mí me hizo una impresión buenísima. Me encantó. Me pareció una buena elección. Fue muy bien recibido por el público”, aseguró Mirtha, dejando en claro su satisfacción con el nombramiento del nuevo Pontífice.

Prevost, de 69 años y con una larga trayectoria dentro de la Iglesia, fue elegido en medio de una coyuntura internacional delicada, donde las expectativas sobre su papel como pacificador y guía espiritual son altísimas. Desde Roma, las primeras imágenes del Papa León XIV muestran a un hombre sereno, de carácter firme y comprometido con la continuidad del mensaje de Francisco, pero también con una impronta propia.

El nuevo papa. / Foto: Archivo

Como es habitual, las palabras de Mirtha Legrand no pasaron desapercibidas y fueron replicadas por distintos medios y redes sociales. Con más de 75 años de trayectoria y un lugar innegable en el corazón del público argentino, cada opinión suya sobre temas de actualidad resuena con fuerza.