Carmen Barbieri habló tras ser internada de urgencia en una clínica porteña

La reconocida artista despertó inquietud en el ambiente artístico luego de conocerse la angustiante noticia de su ingreso a cuidados intensivos a causa de un intenso malestar en su pecho. Posteriormente, la propia Carmen Barbieri brindó detalles sobre su estado de salud.

Durante el mediodía del martes 13 de mayo, la periodista Estefi Berardi fue quien difundió la noticia de la internación a través de sus redes sociales, explicando: "Carmen Barbieri internada en la Clínica Zabala por un fuerte dolor en el pecho. Está internada en terapia intensiva de unidad coronaria en observación. Quieren descartar un infarto".

La periodista informó sobre el delicado estado de salud de Carmen por medio de su cuenta de X.

Foto: X @estefiberardi

Por otro lado, Fede Flowers amplió los datos tras dialogar con allegados de la exvedette: "Hablé con el entorno de Carmen Barbieri: está bien. Le hicieron resonancia magnética, electrocardiograma y laboratorio". Además, añadió: "Le iban a dar de alta hoy, pero por prevención prefieren que pase la noche en terapia intensiva. Me confirman que está bien, está hablando".

La palabra de Carmen Barbieri tras ser ingresada a terapia intensiva

Ante la conmoción generada, el periodista Guille Barrios contactó a Carmen Barbieri, quien narró lo que habló con la conductora y lo expuso en el programa Todas las Tardes (El Nueve). "Ahora estoy sin dolor. Tuve dos episodios a las 5 de la mañana, como si me clavaran un cuchillo en el pecho. Me despertó el dolor, como que me faltaba el aire", le habría dicho la capocómica al panelista. La artista describió cómo actuó: "Después me tomé una aspirina, me di vuelta de costado, me quedé un ratito ahí y me dormí. Y a las nueve de la mañana, otra vez la misma puntada en el pecho".

Fede Flower reveló qué habló con el círculo íntimo de la conductora.

Foto: X @fedeflowersok

Barbieri reveló que solicitó la ayuda de su asistente en horas de la mañana para finalmente quedar en internación: "Ahí llamé a Melanie, que es mi amiga y mi secretaria, y le dije ‘vení a buscarme y llevame a Zabala porque yo no sé si hice un infarto o estoy haciendo un infarto’". Finalmente, tranquilizó a todos al afirmar: "Tengo bien el corazón. Si hubo un infarto, me dice la doctora, ‘fue chiquitito, chiquitito, por eso te internamos’. Estoy en terapia intensiva de unidad coronaria. El corazón está impecable, no hay trombosis, bien la aorta, bien el pericardio. Todo, me dicen, está todo perfecto".